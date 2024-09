Masiva despedida a Colo Colo antes de su trascendental duelo ante River Plate emociona a Arturo Vidal

Desde muy temprano, pese a que la salida estaba pactada para las dos de la tarde, miles de hinchas se agolparon en las puertas del Estadio Monumental, con el objetivo de despedir al plantel de Colo Colo.

La fanaticada llegó hasta el recinto deportivo con banderas, lienzos y bengalas para arengar al Cacique de cara a la revancha con River Plate, en la ida igualaron a uno, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y esta masiva acción de los seguidores emocionó a los integrantes del plantel albo, en especial a Arturo Vidal.

El Rey transmitió todo el trayecto desde el Monumental al aeropuerto a través de sus redes sociales y no pudo contener el orgullo que sentía por el masivo apoyo de la gente que colmó todas las calles por donde pasó el bus.

“Esto es Colo Colo”, repitió una y otra vez, y luego exclamó: “Para todos los que me siguen desde el extranjero, esto es Colo Colo, lo más grande de Chile”. Frase que fue refrendada por Esteban Pavez, Leonardo Gil, Emiliano Amor y Oscar Opazo, los cuales también interactuaron con los seguidores del King en el live de Instagram.

El mismo que mostró a familias completas en plena autopista Vespucio, dónde lamentablemente la euforia provocó un accidente que dejó a diez personas heridas, pero ninguno de ellos con riesgo vital.

“El 90% de Chile es colocolino”

Tras el recorrido, que fue interrumpido en innumerables ocasiones por la multitud, el bus llegó a Pudahuel y Vidal agradeció el cariño. “No tengo palabras para expresar lo que sentimos en este momento”, dijo.

Luego agregó que “dejaremos la vida en Argentina. Pase lo que pase, daremos la vida y si Dios quiere, nos traeremos la clasificación”, amplió. Tras ello, mostró todo el camino que hizo de la puerta del terminal hasta el avión que los trasladaría al otro lado de la cordillera y se sacó decenas de fotos con las personas que se encontraban en este lugar.

“Para que vean que no es fácil venir al aeropuerto”, exclamó e insistió en que “Colo Colo es lo más grande del país”. Frase que busca refrendar sus dichos de días anteriores, dónde se atrevió a afirmar que el 90% de nuestra nación tenía el corazón blanco.

“El 90% de Chile es colocolino. Antes yo pensaba que era el 60, 70, pero ahora he ido a lugares donde jamás pensé que a la gente le podía gustar el fútbol y me he encontrado que son más fanáticos que los que van al estadio”, sostuvo.

Lamentablemente, para Vidal y el resto de la oncena dirigida por Jorge Almirón, toda esa gente deberá ver el compromiso ante los Millonarios por televisión, puesto que las autoridades transandinas no dejarán entrar público colocolino al recinto deportivo de los rioplatenses.

Medida que se extenderá durante todo el año y que será evaluada durante las competencias internacionales de 2025, por el mal comportamiento de algunos barristas en duelos anteriores, por lo que si el Cacique llega a la final de la justa continental, que se jugará en la mencionada urbe, también lo deberá hacer sin compañía.

Colo Colo y River Plate jugarán este martes, a las 21:30 horas, en Buenos Aires y sólo un triunfo clasificará a uno de los dos equipos a la ronda de los cuatro mejores.

Mira la salida de Colo Colo a Buenos Aires: