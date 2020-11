Miguel Ángel Mujica: “En Chile hoy los dopados se libran porque no los puedes castigar”

Miguel Ángel Mujica (72) inicia su segundo período como presidente del COCh. Por el Covid, asume antes de los Juegos Olímpicos y no después, aunque eso es un detalle tras 12 meses duros para Chile, con crisis social y pandemia. Al respecto, el timonel asegura que se actuó bien y a tiempo. “Pudo ser muy duro, pero logramos que no. Lo primero, le pedimos a la ministra del Deporte sostener el recurso humano, que ningún entrenador, asistente, médico, fiosioterapeuta se quedará sin trabajo o que se vieran afectadas las becas a deportistas. Se logró y eso me deja tranquilo”, dice.

¿Qué planes hay an la posibilidad de un rebrote de Covid?

En caso de que haya que cerrar o retroceder, nosotros mantendríamos los permisos únicos, que son 640 deportistas.

Asumamos que tuvieron muy mala fama. ¿Cuál cree que es hoy la imagen del dirigente deportivo?

Desde 2004 (cuando asumió Neven Ilic) hasta ahora todo ha cambiado. Hoy todo es más transparente, son pocas las federaciones que presentan problemas económicos.

¿Cuánto de su éxito en la gestión se debe a la base que dejó Ilic?

Hay un efecto de continuidad, sin duda, es que se ha avanzado mucho en la misión principal que tiene un Comité Olímpico, que es dar servicio a las federaciones.

Cuénteme de esa idea de un Plan Olímpico Regional.

Hoy a las federaciones les alcanza solo para atender a las selecciones mayores o a las juveniles, pero no alcanza para el desarrollo. Queremos ir en auxilio de esa asociación regional que necesita dinero o quizás hasta el recurso humano, siempre a través de las federaciones.

¿Qué respuesta ha tenido con la idea del nuevo CEO juvenil?

Nuestro CEO está totalmente copado. Cuando hicimos la asignación social, que se llama, al construirse, se estimó que llegarían 700 personas al día, pero estamos en dos mil deportistas diarios. Hay gente desde temprano hasta la noche. Por eso necesitamos otro recinto para recibir a los deportistas de 12 a 18 años, más o menos. Hay varios proyectos.

Pero ¿qué respuesta ha tenido de las autoridades?

Muy buena, están de acuerdo, hay que encontar los terrenos y ver cómo lo haremos. En el caso del actual CEO fue aporte estatal en un 70% y nosotros pusimos el otro 30%.

¿Qué tan importante ha sido el cambio de la ministra Kantor, con quien entendemos que no se llevaba bien, a la ministra Pérez?

La Carta Olímpica nos obliga a tener una buena relación con los gobiernos para tener una buena gobernanza. Tenemos una buena comunicación, ella sabe mucho de deporte. La conozco desde que era Ministra de Segegob y empujó la creación del Ministerio del Deporte.

Es decir, ahora se siente escuchado.

No, yo no diría eso, no haría comparaciones.

¿Qué opina del proyecto de ley que quiere que para recibir dinero estatal las Federaciones pasen a ser Federaciones Deportivas Nacionales?

Es tal vez necesario, pero originalmente la ley no las obligaba. Deberán tener auditorías externas, dirigentes pagados, no tiene beneficio, solo sobrecostos. Vamos a ir a la Comisión de Deportes a explicar qué se pide, pero no se dan las herramientas necesarias.

¿Qué medida política impulsaría si fuera legislador, ministro?

No es un escenario que me corresponda, pero podría recoger lo que hemos visto en los cabildos. Por ejemplo, que el deporte sea un derecho constitucional. Eso lo vamos a llevar a la asamblea constituyente. Si así fuera, el deporte queda en mejor pie al momento de la discusión del presupuesto, como la vivienda, la salud o el transporte. Otra cosa sería con el dopaje.

¿Siente que se castiga poco en Chile el dopaje?

Es que el problema es otro. La Agencia Mundial Antidopaje tiene una lista de sustancias vetadas, pero que no están prohibidas en Chile, hay que crear una ley: hoy no detalla sustancias prohibidas y los dopados se libran, porque no los puedes castigar.

Que la lista de Agencia tenga fuerza de ley, como un tratado internacional.

Exactamente.

¿Por qué se han impulsado cambios tan radicales en el Canal del Deporte Olímpico? ¿Está siendo un lastre?

No era lastre, porque nosotros somos socios pasivos en esto. Durante años hubo inversionistas que no lo hicieron bien (en lo económico) ni tampoco en su rol, que es dar servicio a las federaciones. Los nuevos inversionistas entran con la idea de corregir esa situación. Hubo ocho años de números rojos y ahora hay por primera vez azules.

¿Cómo se logró?

Hubo una importante inversión, en especial en cambiar la tecnología de transmisión, que baja los costos de manera extraordinaria. Habrá más transmisiones, estamos pensando en pasar eventos a días de semana para que dé el espacio. Dependerá del evento, pues la producción será cargo de esa federación, pero como dije, los costos bajan mucho.

¿Cuál es el papel de Miguel Nasur en esto?

Es el principal inversionista, con el,51%.

¿Cuál es su opinión sobre Nasur?

Es un hombre del deporte, siempre ligado al fútbol, pero también al boxeo y al tiro con arco. No voy a decir yo quién es Miguel Nasur, ustedes lo conocen mejor que yo.

La Oficina por el Respeto es un gran paso, pero ¿ha habido sanciones?

La oficina recibe las denuncias y las deriva a la justicia si corresponde, o acompaña a la Federación para que el caso sea resuelto por su Tribunal de Honor. Esto no es sólo con deportistas, puede ser con dirigentes, entrenadores, apoderados. Si es que no se saben los castigos es porque la justicia aún no establece responsabilidades, pero a nivel de Federaciones claro que hay. No puedo dar nombres…

Sin dar nombres. ¿Ha habido casos recibidos por el departamento y que hayan terminado en sanciones deportivas?

Si, ha habido. Nuestra Oficina no sanciona, pero sí se preocupa de hacer el seguimiento y que la instancia que corresponda determine responsabilidades. Yo no tengo detalles, por temas de privacidad, pero entiendo que son 44 los casos que hemos recibidos este año.

¿Le gustaría que hubiera hockey patín en Santiago 2023?

Eso lo he dicho varias veces, no es algo que dependa de nosotros...

Pero la pregunta es si a usted le gustaría.

Pero, absolutamente. Las Marcianitas tienen una historia brillante. Nosotros como Comité Olímpico elevamos una carta apoyándolos, pero como le digo, no lo define el COCh ni la Corporación.

¿Cuáles son sus expectativas para Santiago 2023?

Si en Lima hubo 50 medallas con 317 deportistas, esa cifra tiene que ser mayor, con los 700 que esperamos que haya en Santiago 2023.

El tenis no estaba de acuerdo con irse del Court Central.

Eso lo hablamos largo con Sergio Elías (presidente de la federación). Hay un problema de comunicación ahí porque lo que importa es el legado. El voleibol se va a hacer en el Court Central y va a quedar un recinto techado, de primer nivel que puede recibir en el futuro, por ejemplo, al ATP de Santiago.

Una de las imágenes del proyecto del Parque Deportivo Estadio Nacional. Foto: Mindep.

¿Cómo definiría al deportista chileno?

Hoy tienen una condición diferente, que sepan que se les han dado las condiciones necesarias. Los deportistas han sido parte de un proceso con metodólogo, ciencias del deporte aplicadas...

Sí, pero le preguntó más por sus características. ¿Los ve aperrados, cómodos, esforzados, que reclaman mucho?

Son muy esforzados, pero lo más importante y que destacó siempre es que son buenas personas. No conozco deportista chileno que sea una mala persona. El ciclo del deportista termina, pero la persona permanece.

De acuerdo a lo que me decía justo antes, ¿cree que hay que exigirles más a los deportistas hoy en día, que tienen mucho más que hace 20 años?

No, no digo que tengan que responder más, sino que sientan que tienen las condiciones, que se sienten más cómodos.

Nombre un par de deportistas jóvenes en que tenga puesta su fe.

El ciclista Martín Vidaurre, cuarto del mundo en Sub 23, y la karateca Valentina Toro, que en el mediano plazo pueden ser medallistas en unos Juegos Olímpicos o en Mundiales adultos.