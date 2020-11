Miguel Ángel Mujica es reelecto como presidente del COCh: “Es un reconocimiento a la labor que hemos hecho en los últimos años”

Luego de las elecciones realizadas la tarde de este sábado, Miguel Ángel Mujica fue elegido nuevamente como presidente del Comité Olímpico de Chile para el periodo 2020-2024. El actual mandamás del organismo se impuso con comodidad a Jorge Pino, presidente de la Federación de Voleibol quien fue la otra opción en la urna.

Por 43 votos a favor y 12 para la oposición, Mujica se quedó con la elección de la presidencia del COCh. Su lista, la 1, también la componen Aquiles Gómez (vicepresidente), Jaime Agliati (secretario general), Rodrigo Moreno (tesorero), Patricia López (primera directora).

Uno a uno, los presidentes de cada federación fueron llamados para, respetando los protocolos que obliga el Covid-19, emitir su voto en la cabina secreta. No faltó ninguno al sufragio realizado en el Centro de Entrenamiento Olímpico. En total, fueron 56 participantes en la elección. 54 cupos los utilizaron los respectivos organismos de cada deporte, más el de Neven Ilic (miembro COI) y Francisca Crovetto (dirigente de la Agrupación de Deportistas de Alto Rendimiento de Chile).

No fue solo la presidencia el puesto del COCh sometido a elección. Leslie Cooper fue escogida como segunda directora, Tito Muñoz como el tercero, Luis Santa Cruz el cuarto, y Sebastián Wenz el quinto.

Tras su triunfo en la urna, Mujica manifestó su alegría y agradecimientos a las federaciones: “Muy contento por la asistencia total, incluso los representantes de los deportistas y el miembro del COI. Eso da una tranquilidad porque es reconocer el trabajo que se ha hecho estos tres años. Ahora a empezar a trabajar pensando en los cuatro años siguientes. Hubo gran respaldo, es un símbolo de la unión. No solo es un respaldo a mi persona, sino a todo el directorio”, dijo a CDO.

“El mensaje que siempre he señalado es que hay que tener respeto y unidad. Yo voy a trabajar para el Comité Olímpico donde están todas las federaciones. Esto es un reconocimiento a la labor que hemos hecho en los últimos años. Es por el bien del deporte, no son ambiciones personales. Estoy hace muchos años con Neven Ilic y esto es continuidad, y estos cuatro años será continuidad de todo lo bueno que estamos haciendo”, agregó.

El contrincante derrotado, Jorge Pino, también emitió declaraciones luego de conocer los resultados. “Uno no espera una votación tan disparada. Hubiese sido mejor estrecha, pero así es la democracia. Estoy muy tranquilo, por eso me saque la mascarilla porque estoy dando la cara. Lo que no te mata te hace más fuerte. No era algo personal, tenía que ver con un grupo de dirigentes que ve el deporte de otra manera”, comentó.

“Voy a saludar a Mujica y me pondré a disposición de lo que él crea. Ahora vuelvo a trabajar para el voleibol chileno. Podemos tener puntos de vista distintos pero la asamblea le dio una amplia mayoría, es un gran ganador”, sumó en sus elogios. Además, se refirió a una posible candidatura en la siguiente elección, en cuatro años más: “Quedan muchos años. Estaré disponible siempre, no es algo personal, tiene que ver con proyectos. Espero que alguna de esas ideas las copie Miguel Ángel”.

