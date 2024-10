Miguel Ángel Mujica: “Solicitamos que se incluya en la Ley de Presupuestos un monto extra para un grupo priorizado de deportistas”

Miguel Ángel Mujica inicia su tercer periodo a la cabeza del Comité Olímpico de Chile, luego de imponerse por amplia mayoría en las recientes elecciones, donde no tuvo rivales. Inicia una nueva etapa, respaldado por los éxitos recientes de París, pero con bastantes desafíos en el camino para este nuevo ciclo al frente de la entidad que conduce desde 2017.

¿Dudó en algún momento de presentarse a la reelección en el COCh?

Creo que constantemente me estoy preguntando ¿lo estamos haciendo lo mejor posible? En esa reflexión, siempre hay espacio para pensar qué pasa si uno no sigue. Pero no, creo que nunca pensé en no presentarme, principalmente porque creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, y si bien los últimos dos años han sido muy cansadores, hemos recibido un impulso de energía gracias a los buenos resultados deportivos.

¿Este será su último mandato o hay opciones de apuntar al siguiente?

En cuatro años pasan muchas cosas. No sé si tenga la misma energía, pero es algo imposible de saber hoy.

¿Qué le dice su familia?

Ellos son mi apoyo principal. Sin ellos, no podría dedicar gran parte de mi tiempo a la dirigencia deportiva. Recuerde además que todos los dirigentes hacen un trabajo ad-honorem, no recibimos remuneración, por lo que hay que conjugarlo con nuestro trabajo rentado. En mi caso, la construcción.

¿Lo conseguido en París 2024 es un desde para Los Ángeles 2028?

Sería muy osado de mi parte decir que dos medallas olímpicas son un desde para Chile. Eso es desconocer nuestra historia. Lo que sí podemos plantearnos es intentar mejorar, sin lugar a dudas. Pero para eso necesitamos dar varios pasos adelante, no es tan fácil como decirlo. Por lo mismo, esta semana hemos solicitado a la Comisión de Hacienda del Senado que se incluya en la Ley de Presupuestos 2025 un monto extra para potenciar el trabajo de un grupo priorizado de deportistas que hoy compiten de igual a igual por ser los mejores del mundo, pero que ese apoyo extra no signifique restar recursos a otros deportistas o federaciones que están en una etapa diferente de desarrollo.

Asimismo, pedimos a la comisión que se considere un monto especial para potenciar la administración y gestión profesional de las federaciones. Lamentablemente, la ley de los Juegos de Azar, que financia la administración de cada federación, está estancada hace años y sus montos no son suficientes para profesionalizar la gestión y no se condicen con el volumen de los proyectos deportivos que hay que administrar.

¿Cuál es el principal desafío del Comité en estos cuatro años que vienen?

Consolidar los avances que venimos logrando en los últimos años. Por supuesto que eso se refiere a avances deportivos, pero también en temas de gestión y en otras aristas que rodean a nuestro comité: temas de sostenibilidad, de equidad e inclusión, de relacionamiento comunitario, etc.

Nuestro comité es pionero o líder a nivel regional en muchas iniciativas, ahora tenemos que prepararnos para dar un salto adelante y ponernos los mismos estándares que los países desarrollados, además de acercarnos paulatinamente a los temas de innovación y desarrollo tecnológico.

¿Qué cree que se pudo hacer mejor en los periodos anteriores?

Siempre hay cosas que se pudieron hacer mejor, en todos los ámbitos de la vida. No sé si tenemos algún reproche en particular, pero al menos, personalmente, me hubiese gustado replicar nuestro modelo de centro de entrenamiento olímpico en regiones. Ahora quedó más claro todavía con el medallero de los recientes Juegos Nacionales, es urgente potenciar el deporte de alto rendimiento en regiones más alejadas de la zona central, especialmente hacia el norte.

¿Ve reales posibilidades de que Chile pueda recibir unos Juegos Olímpicos?

Absolutamente. Por supuesto que eso no quiere decir que sea algo fácil de lograr o que las probabilidades de éxito sean altas. Sin embargo, es un sueño que estamos tomando con mucha seriedad, trabajando enfocados y sin aspavientos o fines publicitarios. Hace dos semanas tuvimos una reunión muy larga y provechosa con el equipo del Comité Olímpico Internacional que acompaña y evalúa las candidaturas, pudimos contarles cómo hemos ido avanzando y ellos nos explicaron los cambios que se han implementado en la elección de las sedes: ya no hay postulaciones para un año en específico, la construcción de nuevos recintos debe estar muy bien justificada y tener un plan de uso posterior, se pueden presentar recintos con menor capacidad de aforo e incluso a miles de kilómetros de la sede. Son cambios que ayudan a la postulación de un país pequeño como el nuestro.

Además, la semana pasada en Asunción pude reunirme con el Presidente del COI, Thomas Bach, y conversamos sobre la postulación de nuestro país. Esto no lo hemos comentado, pero probablemente en los próximos meses viajemos junto a las autoridades del Mindep hasta Suiza para presentar nuestros avances ante Thomas Bach y su equipo.

Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh. Foto: Andrés Pérez.

El COCh estaba trabajando en un Centro de Alto Rendimiento en Calama. ¿Cómo van esas obras y cuántos centros de esas características proyectan a lo largo del país?

Lamentablemente ese proyecto está detenido por temas ajenos a nuestro comité. Sin embargo, el anhelo de contar con otro centro de entrenamiento olímpico fuera de Santiago es algo que sigue latente, y en especial en altura. Nosotros hemos sostenido diversas conversaciones con alcaldes a lo largo de Chile, pero no es un proyecto sencillo, ya que hay que conseguir un terreno en comodato, el financiamiento estatal para su construcción, etc. Pero estamos convencidos de que el camino correcto es el de la descentralización. Ya lo vimos en los recientes Juegos Nacionales y Paranacionales en Temuco.

Yasmani Acosta planteaba la idea de realizar colegios deportivos en cada región, algo similar al modelo cubano. ¿Qué le parece esa idea? ¿Es factible?

Valoro muchísimo la inquietud y el entusiasmo con que Yasmani ha abordado ese tema. Él lo vivió como niño en Cuba y cree que puede ser un buen modelo para masificar el deporte y aportar en el mismo tema de la descentralización. Creo que puede ser muy positivo, sin duda, pero tiene que ser parte de un plan mayor, para que esos niños de los colegios deportivos sigan en la escala hacia el alto rendimiento, siempre de la mano de las federaciones.

¿Usted es de la idea de que Harold Mayne-Nicholls se vaya de la Corporación en diciembre o cree que es necesario que se quede hasta el cierre en noviembre de 2025?

Él, como cualquier otro funcionario de la corporación, puede renunciar cuando lo estime conveniente. Si a mí me gusta o no me gusta la decisión, no viene al caso. Lo que sí hay que tener claro es que la corporación seguirá funcionando porque no han terminado de rendir todos los fondos públicos y por una serie de juicios arbitrales y laborales que siguen abiertos.

¿Es normal que haya tantos juicios abiertos, tanto laborales como con empresas que participaron en los Juegos?

Por supuesto que lo ideal sería que esos juicios no existieran, y es un aprendizaje que habrá que incorporar la próxima vez que se organicen unos Juegos de esta envergadura. La Justicia determinará si la corporación es responsable de lo que se señala en dichas denuncias o no; si hubo gestiones que no fueron las óptimas, etc.

¿Cuál es el próximo paso que debe dar el COCh y el deporte chileno en la escala de desarrollo deportivo?

Necesitamos que el deporte se transforme en uno de los ejes fundamentales de nuestra sociedad. Y para eso no sólo basta el trabajo del Comité Olímpico o de las federaciones, sino que necesitamos que el Estado, desde sus distintas instituciones, y la empresa privada, vean en el deporte una herramienta para construir una comunidad más feliz y más desarrollada. En un mundo tan competitivo y donde todos esperamos beneficios inmediatos no es algo fácil de hacer, pero creo que la misma postulación a Juegos Olímpicos nos tiene que ayudar a crear un país más respetuoso, sano e inclusivo.

¿Ha tenido conversaciones con las autoridades para agilizar los cambios a la Ley de Federaciones Deportivas?

Son varias las leyes que necesitan ser modificadas, y lo hemos conversado tanto con autoridades de gobierno como con parlamentarios. Además de la que usted señala, para nosotros es fundamental modernizar la Ley del Deporte y mejorar la Ley de Donaciones, al menos entre los cambios que nosotros consideramos urgentes.