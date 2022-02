Mito Pereira no supera el corte y se despide del AT&T Pebble Beach

El paso de Guillermo Pereira por Pebble Beach estuvo lejos de responder, incluso, a sus propias expectativas. El chileno, quien ya había tenido una opaca jornada de viernes, no pudo levantar su nivel en hoy y no logró pasar el corte en el certamen que se disputa en California, Estados Unidos, por lo que no estará en el último día de la competencia. Tan malas fueron ambas jornadas, que el pircano quedó T91 con una tarjeta -1. El corte, en tanto, se marcó en -4.

El desarrollo de la jornada resume claramente la presentación de Mito, quien abrió la jornada con dos pares, pero en el tercer hoyo ya sumaba un bogey. No fue el único de la jornada.

Después de un par en el cuarto, agregó otros dos consecutivos, con los que empezó a dar cuenta de que la posibilidad de seguir en carrera se alejaba considerablemente.

En el segundo recorrido, el juego de Mito mejoró levemente, no sin antes hacer un bogey en la bandera 11. De ahí en más, el oriundo de Pirque mejoró su nivel realizando tres birdies seguidos en los hoyos 13, 14 y 15.

Una mejoría que no le permitió alcanzar el corte y que provocó, igualmente, que se despidiera de California quien realizara una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En tanto, quien lidera la competencia, con una tarjeta de -15, es el norteamericano Beau Hossler, quien es seguido de cerca por sus compatriotas Andrew Putman y Tom Hoge.