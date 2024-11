Mito Pereira: “Tuve mi nivel más bajo en cuatro años; mi meta es ganar un torneo en el LIV”

Guillermo “Mito” Pereira (29 años) estuvo compitiendo en Chile en el Abierto del Club de Golf Los Leones. Arribó al país luego de una temporada complicada en el LIV, donde estuvo lejos de su mejor versión.

¿Qué balance hace de su año?

No fue igual que el año pasado y quizás que los últimos cuatro años. Fue un poco más bajo el nivel. Pude obtener algunos buenos resultados, pero no logré conectar bien con los buenos resultados y jugar bien. En ese ámbito no fue el mejor año, pero creo que aprendí muchas cosas en el golf y sigo buscando cosas por superar. Aprendí mucho en el golf y también mucho fuera del golf. Cosas que me han ayudado a crecer.

¿Qué le faltó?

Si supiera exactamente ya lo hubiese arreglado. Son cosas que pueden pasar en el deporte, en el golf, sobre todo. Es tan variable que puedes tener un año increíble y al siguiente año jugar mal, y luego volver a jugar increíble. Lo tomo más que nada como un camino que hay que recorrer en el deporte y tratar de superarse.

¿Sintió que había presión?

No. Creo que vengo jugando bien desde el 2020. Tuve cuatro años buenos. Más que presión, creo que hay cosas que de repente hacen un clic que no te funciona y vas perdiendo un poco de confianza. La idea es poder poner el freno, poder retroceder un poco para seguir avanzando.

Mito Pereira espera ganar un torneo en el LIV Golf. (Foto: Antonio Felmer / Cedida)

¿Eso lo habla con Niemann y sus compañeros de Torque?

Sí, claro. Más que hablarlo, estamos todos siempre en la misma y estamos todos tratando de empujarnos el uno al otro para mejorar. Como te dije, puede ser un año bueno este, o puede ser un año malo. Puede ser solo increíble o puede estar muy cerca de ser el mejor año de tu vida. Esa mirada creo que es lo más importante.

¿No se arrepiente de haber pasado del PGA Tour al LIV Golf?

Para nada. Lo hemos pasado muy bien, tenemos un equipo muy bueno. Entre los cuatro nos llevamos muy bien, somos muy cercanos. Tenemos muchas ganas de hacer crecer ese equipo, hacer crecer a Torque en Sudamérica, sobre todo, porque somos cuatro latinos. La idea es poder seguir creciendo como equipo y también dentro del LIV.

¿Su vida cambió con el paso de un circuito al otro?

Sí, de todas maneras.

¿Por qué?

Tenemos más tiempo para cada uno, jugamos menos, viajamos a lugares increíbles y tenemos este equipo que ha sido maravilloso. Es una linda sorpresa poder jugar en equipo a este nivel.

¿Está al tanto de las negociaciones entre el LIV y el PGA?

La verdad es que yo no sé nada. Hemos tratado de averiguar, pero no hay mucha información de lo que están haciendo o a lo que quieren llegar. Sé que hay conversaciones, pero no tengo nada claro.

¿Qué le gustaría que suceda?

A todos los del LIV nos gustaría poder tener acceso a los Majors.

¿Y sumar en el ranking?

No, a los Majors más que al ranking. Eso es lo que todos estamos tratando que pase.

¿Su motivación es la misma que cuando competía en el PGA Tour?

Sí, solamente que para entrar a un Major ahora hay que hacer cosas que antes no. Hay que viajar más. Hemos conversado harto con los del LIV, sobre todo de que podamos tener acceso a los Majors a través de un ranking del LIV. Ellos nos han dicho que lo ven probable. No sé cuándo, pero están tratando.

Cuando dice conversando, ¿es con los directivos?

Sí.

¿Cuáles son sus metas?

Siempre mejorar. No solamente el golf, en todo. Una meta golfística sería poder ganar un campeonato, seguir creciendo con Torque y terminar en lo más alto del ranking como equipo. Hay que seguir disfrutando de este formato.

¿Cómo fue su experiencia en los Juegos Olímpicos?

Siempre son una buena experiencia. Es bonito jugar por Chile en un torneo en el que cada vez hay más protagonismo del golf, porque ha estado solo en cinco ediciones. Siempre que te dicen algo de los Juegos Olímpicos es un orgullo y en este caso en Francia la cancha era increíble. Me topé con varios jugadores que no había visto hace tiempo. Con Joaco lo pasamos muy bien. Siempre suma poder estar en los Juegos Olímpicos.

Mito Pereira asegura que no ha perdido la motivación.

¿Qué siente al competir en Chile?

Estoy muy contento de poder estar en Chile. Siempre que puedo vengo. En vacaciones o cuando tengo un tiempo libre. Me gusta mucho estar acá. Estoy muy contento de poder jugar en este campeonato de Los Leones. Llevo muchos años en este club, me ha visto crecer, así que feliz de poder estar. La última vez que jugué fue en el 2018, si no me equivoco.

Ahora volvió como rostro...

Han salido bien las cosas los últimos años y eso significa el poder estar aquí, ser el rostro del Abierto y tratar de demostrar un poco lo que he venido haciendo.

¿Mantiene su visión de que existe un boom por el golf?

Sí, de todas maneras. En Chile, cuando voy a los clubes de golf a practicar o a jugar, se ve mucha más gente que antes, niños, sobre todo, que quieren jugar y mejorar. Quieren ser buenos y quieren llegar al PGA o al LIV. Creo que la gente está empezando a entender un poco más lo que es el golf. Que no solamente hay que tener cierta edad para jugar, que de chico uno lo puede pasar bien o disfrutarlo. Y que sí hay posibilidades de realmente tener éxito en el deporte.

Niemann tuvo un gran año en el LIV, ¿cómo es compartir equipo con él en este momento?

Fue un tremendo año. Creo que todos como equipo supimos que él no solamente puede tener un año así, sino que puede tener varios años así. Al haberlo visto tan de cerca -creo que se lo dije-, uno se llena de orgullo de ver todo el trabajo que ha hecho y de lo bien que jugó este año. No solo golfísticamente, sino que personalmente cómo ha crecido. Llegó hasta el final y quedó segundo, pero eso es un detalle. Lo más importante es ver cómo se desarrolló durante todo el año, la consistencia que tuvo y lo que sigue haciendo en los campeonatos.

Cristóbal del Solar llegó al PGA Tour, ¿pudo hablar con él?

He compartido mucho con él. Vivimos en el mismo lugar, en Estados Unidos. Practicamos en el mismo club, de hecho. Estoy muy contento de que él pueda llegar al PGA Tour. Creo que es algo que él ha trabajado mucho y realmente se lo merece. Es un jugador con mucho talento, con muy buena actitud. No solamente creo que va a llegar a ser noticia solo lo de subir al PGA Tour, sino que creo que le va a ir muy bien.

¿Del Solar le ha pedido ayuda? Usted ya estuvo en el PGA...

Él me ha preguntado ciertas cosas, pero sabe muy bien como juega. Sabe que cualquier duda que tenga puede preguntarle a Joaco a mí y vamos a estar felices de contestarle. Pero a este nivel él ya sabe lo que hay que hacer y sabe cómo hacerlo.