Moisés Silva logra inédito triunfo en Brasil y escala al segundo lugar del ránking mundial de bodyboard

Una jornada soñada fue la que tuvo el rider chileno Moisés Silva, luego de quedarse con el primer lugar del Itaicoatiara Pro 2023, fecha del International Bodyboarding World Tour disputada en la isla de Niterói en Río de Janeiro, Brasil.

La conquista viene a confirmar el gran momento por el que se encuentra pasando el bodyboard nacional, con grandes exponentes y fechas realizadas en el país: primero con el desarrollo del Antofagasta Bodyboard Festival, una de las etapas más importantes del circuito mundial y que repartió 75 mil dólares en premios.

Asimismo, la semana pasada se celebró una fecha en el Monumento Nacional de la ex Isla Alacrán en Arica, en la ola “El Gringo” o “Flopos”. Ambas etapas realizadas en Chile dejaron un saldo de seis chilenos dentro de los 24 mejores del ránking mundial, y tres de ellos en el top 10.

En Brasil, Juan Fischer, Lucas Muñoz, Kevin Torres, Joaquín Viveros, Joaquín Muñoz, Matías Díaz, Sacha Damjanic, Manuel Cepeda y los hermanos Moisés y Rodrigo Silva fueron los representantes criollos.

Los dos últimos accedieron hasta semifinales, instancia en donde debieron enfrentarse y en la que resultó ganador el primero. Posteriormente, en el duelo decisivo, Moisés Silva derrotó al hawaiano Tanner McDaniel, logrando de esa forma el primer lugar de su carrera en una etapa mundial de la IBC World Tour.

“Estoy muy feliz y agradecido. La verdad no lo puedo creer. Es mi primer triunfo en el tour mundial. Solo me queda agradecer a todas las personas que me han acompañado en el camino desde pequeño, incluso las que ya no están. Le mando un gran saludo a la gente de Arica”, señaló luego de la victoria el flamante ganador, quien gracias al triunfo trepó hasta el segundo lugar del ránking mundial de bodyboard.