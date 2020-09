Montillo y Blandi contra sus karmas

Un superclásico nunca fue y nunca será un partido cualquiera. Cada choque entre Colo Colo y Universidad de Chile tiene su historia propia. Héroes y villanos. Marcas imborrables. Noventa minutos en los que un jugador puede transformarse en leyenda o una leyenda puede sufrir su mayor pena. Y claro, este domingo, en medio de una pandemia, con las gradas vacías y en un torneo muy atípico, el valor extra del choque no cambia.

Lo saben bien dos futbolistas, que se verán enfrentados en el Estadio Nacional. Compatriotas, figuras que alguna vez vistieron la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Walter Montillo, el conductor de la U, y Nicolás Blandi, la estrella que llegó para ser el nuevo artillero de Macul.

El partido que no se da

Montillo, ya en la recta final de su carrera, encantó a todos los azules tras su primera etapa entre 2008 y 2010, donde salió campeón y llevó al Chuncho a protagonizar la Copa Libertadores de 2010. Cuando se fue, prometió volver, algo que cumplió a inicios de 2020.

La idea del argentino era devolver el cariño, pero también cumplir con viejas deudas. Como por ejemplo, la que tiene relación con los enfrentamientos ante Colo Colo. En sus dos etapas en la U, el transandino disputó un total de cinco Superclásicos, con un saldo de cuatro derrotas y apenas una victoria, en el Apertura 2008. Montillo recibió amarilla y salió a los 87′.

De ahí en más, solo ha visto caídas ante el gran rival: 0-2 (Clausura 2008), 0-1 (Clausura 2009), 0-1 (Torneo Nacional 2010) y (1-2) final Copa Chile 2019). En todos jugó los 90 minutos. Una de las imágenes más recordadas de Montillo en los clásicos es del choque de 2009, cuando recibió una dura entrada del entonces albo Rodrigo Meléndez y que el árbitro solo castigó con amarilla.

Esta vez, Montillo dice estar preparado para torcer la historia: “Me siento pleno, óptimo y veo que los muchachos también, con ganas de quebrar esos siete años de que no se le gana a Colo Colo”, dijo.

La deuda grande

El 9 de enero, después de largas tratativas, ByN logró convencer a San Lorenzo de desprenderse de uno de sus máximos referentes: 63 goles en 161 partidos en los Gauchos de Boedo constituían una carta de presentación más que contundente para Blandi, por quien los albos no dudaron en superar la barrera del millón de dólares para ficharlo. Además es el mejor pagado del torneo Nacional, con $ 43 millones mensuales.

El argentino, sin embargo, ha sido titular en apenas tres de los seis encuentros en los que ha intervenido y ha marcado dos goles. En elcampeonato suma 348 minutos y le anotó a Audax Italiano y a Universidad de Concepción, en febrero.

No ha podido salirse de la sombra de Esteban Paredes. El Tanque, en todo caso, tampoco ha estado muy presente. Suma dos partidos jugados y un gol. Con el argentino en condiciones, eso sí, Gualberto Jara evalúa la posibilidad de hacer jugar junto a Paredes. No necesariamente desde el primer minuto, pero sí en cuanto el escenario se ponga complicado. A goleador histórico no le incomoda retrasarse para participar en la generación, para que el transandino tome la plaza de centrodelantero y transformarse en la referencia ofensiva que el Cacique necesita.