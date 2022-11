Mosa le pone presión a Colo Colo de cara a la Libertadores: “Debe estar entre los ocho equipos más importantes”

Aún no termina el Torneo Nacional y Colo Colo ya piensa en la temporada 2023. Con el trofeo local asegurado, la ambición de los albos pasa al plano internacional, donde este actual curso quedaron eliminados en fase de grupos de Libertadores y en octavos de final de Sudamericana. Es por eso que Aníbal Mosa es claro con las mejoras y las obligaciones que tendrá el cacique para lo que viene.

“Lo más importante es que nosotros vamos a conformar el mejor equipo para competir en copas internacionales. Con el equipo que tenemos estamos conformes, creemos que tenemos equipo para competir y salir campeones a nivel nacional. Ahora el tema internacional son palabras diferentes y nosotros debemos estar dispuestos a reforzar de manera importante”, comenzó aclarando el Director de Blanco y Negro a las afueras del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Pero sobre posibles nombres no quiso interiorizar. “El campeonato no ha terminado, hay jugadores que están con sus equipos, que tienen contrato. Empezar a hablar de jugadores que aún tiene una relación laboral me parece que no corresponde. A mí no me gustaría que se esté hablando de jugadores de Colo Colo antes que se termine el campeonato. Estamos preocupados y ocupados en hacer el mejor equipo a Gustavo y tener una presencia internacional que también nos enorgullezca”, aclaró el ex presidente del club popular.

Finalmente, al ser consultado por la prensa sobre las obligaciones del equipo en Copa Libertadores, Mosa dejó en claro que piensa en grande. Quiere a Colo Colo en cuartos de final, tal como se consiguió en 2018. “Yo creo que tenemos que estar entre los ocho equipos más importantes y esa es la visión que debe tener esta institución. Para eso hay que invertir, hay que trabajar y aguantar un proceso, porque hoy estamos campeonando con Gustavo, pero después de dos años y medio hacía atrás donde tuvimos problemas realmente complicados y hay una evolución. Estamos trabajando y diciéndole a los colocolinos que esté equipo irá a competir afuera”, cerró el empresario nacional.