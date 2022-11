El último capítulo: todo lo que se juega en el cierre del campeonato

Este fin de semana se baja el telón del Torneo Nacional 2022, anticipadamente en noviembre debido al Mundial de Qatar. La última fecha ofrece partidos en simultáneo y una variedad de definiciones, arriba y abajo. De momento, lo que está completamente claro es que Colo Colo es el campeón, la primera corona de los albos después de cinco años, acabando con la era hegemónica de Universidad Católica en campeonatos largos.

Resta por conocer los clasificados a las copas continentales (Libertadores, el cupo directo y a la fase previa, y los cuatro que van a la Sudamericana) y los dos descendidos a la B. Promete ser una jornada con emociones hasta el último minuto, con equipos luchando por clasificaciones que significarán importantes ingresos.

El Chile 2

En su calidad de flamante monarca, el Cacique tiene asegurado el Chile 1 para la Copa Libertadores de 2023. Lo que falta por dilucidar es el Chile 2, que accede directo a la fase de grupos, y el Chile 3, que va a una fase previa. La victoria de Ñublense sobre Curicó Unido el último lunes, en un duelo directo, deja a los Diablos Rojos con tres puntos de ventaja y la primera opción de atrapar el cupo. Le basta un empate con Colo Colo para asegurar el subcampeonato y, de paso, embolsarse US$ 3 millones por meterse a la fase de grupos.

Los curicanos tienen en el bolsillo el Chile 3, sin embargo aún pueden anotarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Necesitan derrotar a Coquimbo Unido y que Ñublense pierda. En igualdad de puntos, los de Damián Muñoz quedan como escoltas al tener mejor diferencia de gol que los chillanejos. Éste es el primer criterio de definición para determinar el orden de prelación en el caso de igualdad de puntos de dos o más equipos (artículo 82° de las bases de Primera División).

La Sudamericana

Del cuarto al séptimo lugar clasifican a la Copa Sudamericana 2023. Hay seis equipos con aspiraciones, con cuatro cupos disponibles. Hoy por hoy, el póker de elencos que están accediendo al certamen Conmebol tienen 42 unidades: Everton, Cobresal, Universidad Católica y Audax Italiano. El factor que tiene a los ruleteros con mejor pie respecto al resto es su diferencia de gol de +15.

Fuera de la zona de clasificación aparecen O’Higgins (41) y Palestino (40). Los de Rancagua tienen un duelo directo, en casa, ante los viñamarinos. “Sabemos la importancia de este juego, siempre hemos recalcado que no es una carrera de velocidad sino que de resistencia”, declaró en la previa el técnico Mariano Soso, quien finaliza su contrato con los celestes al cabo del torneo.

En el caso de los árabes, que reciben a Huachipato, será la despedida de Gustavo Costas, quien parte a la selección de Bolivia. Lo reemplazará Vitamina Sánchez.

Mientras tanto, hay otros cuatro equipos que no se juegan nada en la fecha final. Solo el honor y terminar lo más arriba posible: Unión Española, La Calera, Huachipato y la U. Pase lo que pase, los azules no se moverán del puesto 13°, al estar a cinco puntos de los acereros y tener una diferencia de 11 goles con La Serena, que los podría alcanzar en puntos, más no superarlos (salvo algo muy extraño).

Los descensos

La jornada anterior movió el escenario de los descensos, con los triunfos de Coquimbo Unido y La Serena, más la derrota de Antofagasta en el Sausalito. Los papayeros salieron de la zona roja con su triunfo sobre Unión La Calera, desplazando a los Pumas, que además tienen el agravante de la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que le dio la victoria de 3-0 a Palestino en el duelo suspendido en el norte, cuando no se pudo acceder al estadio Calvo y Bascuñán por los líos del CDA con la Municipalidad.

Aún está pendiente el resultado de la apelación de la institución encabezada por Jorge Sánchez en la Segunda Sala, lo que, inevitablemente, le pondrá incertidumbre al desenlace de la liga y estirará la interrogante hasta la semana que viene.

Los dos últimos de la tabla caen a la B, lugares que hoy ocupan Antofagasta y Coquimbo, ambos con 26 puntos. La Serena está zafando por uno (27). Entre estos tres elencos se determinan los cupos de los que pierden la categoría. De los tres involucrados en este intrincado camino, solo La Serena juega de visita: contra Audax Italiano, en La Florida. Coquimbo recibe a Curicó, mientras que Antofagasta enfrenta a la UC. Los papayeros dependen de sí: ganan y se salvan.

Deportes La Serena consiguió un importante triunfo ante Unión La Calera.

El elenco de Javier Torrente es el que tiene la mejor diferencia de los tres últimos, con -9. Los granates tienen -25 y los piratas, -20. Por lo tanto, puntuar ante los cruzados (que necesitan la victoria para asegurar la Sudamericana) le abre una puerta si alguno de sus rivales directos pierde.

Se puede dar un triple empate a 27 puntos en el fondo de la tabla: una derrota serenense, y empates de antofagastinos y coquimbanos. En ese caso, serían los Pumas los que mantendrían la categoría por su favorable diferencia de gol.