Muere José Yudica, extécnico argentino de Newell’s y mentor de Marcelo Bielsa

El fútbol argentino lamenta una nueva pérdida de un exfutbolista y extécnico destacado. Durante la mañana de este lunes se dio a conocer el fallecimiento de José Yudica, uno de los máximos ídolos de Newell’s Old Boys y que además fue uno de los mentores de Marcelo Bielsa.

El Piojo, como fue apodado, destacó como jugador al iniciar su carrera profesional en el club leproso entre 1954 y 1958 destacando como puntero izquierdo.

Como técnico además destacó al salir campeón con tres equipos diferentes: Newell’s, Quilmes y Argentinos Juniors. De hecho, durante su paso por el equipo rojinegro pudo conocer de cerca a Marcelo Bielsa.

En una entrevista había señalado que el extécnico de la Roja era “una máquina de preguntar. No paraba de preguntar. Quería saber hasta lo que él ya sabía”, había señalado a la prensa argentina en 2020.

También recordó una anécdota en el que lo descubrió escondido escuchando las instrucciones que impartía a sus jugadores. “Me sorprendió. Descubrirlo detrás de un armario escuchando lo que yo le decía al plantel no es una cosa de todos los días. Le dije qué estaba haciendo ahí. Pero ni me acuerdo su respuesta”, comentó.

Y sus escuchas sirvieron. De hecho, tras su partida a Argentinos Juniors en 1991, Marcelo Bielsa tomó la posta de Yudica en la banca de Newell’s, logrando los títulos de las temporadas de 1990-91 y 1991-92.

En la misma entrevista aprovechó de hacer un análisis de su carrera. “No me puedo quejar. Me fue bien. Jugando y dirigiendo. Eso sí: siempre respetando una línea y estilo de fútbol. Una manera de jugar al fútbol. Lo que me genera orgullo es que nunca me traicioné. Ni quise ganar partidos o títulos haciendo lo que no sentía. Eso conmigo nunca tuvo cabida”.

El reconocimiento de los clubes

A través de las redes sociales distintos clubes han lamentado la muerte de Yudica. Entre ellos, Newell’s. “Una noticia muy triste para todo el pueblo rojinegro. Nos dejó físicamente José Yudica, uno de nuestros más grandes ídolos. Gracias por la gloria, Piojo”, escribieron en Twitter.

Argentinos Juniors, por su parte, compartió que “la A. A. Argentinos Juniors lamenta el fallecimiento de José Yudica, quien fuera Director Técnico de nuestra Institución en la obtención del Torneo Nacional y Copa Libertadores en 1985. Enviamos nuestras condolencias y acompañamos a sus familiares y seres queridos”.

A su vez, Quilmes escribió: “Se nos fue José. Nos dejó un exjugador, formador, director técnico, campeón y sobre todas las cosas, una excelente persona. Nos envuelve una tristeza enorme, indescriptible. Nos duele. A sus familiares, amigos y seres queridos, nuestros respetos. Gracias Piojo”.