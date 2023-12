“Nada más lindo que jugar con amigos”: Luis Suárez ficha por el Inter Miami de Lionel Messi

Lionel Messi y Luis Suárez se reencontrarán en Miami. La dupla ofensiva que ganó todo con el Barcelona, tendrá una nueva aventura, ahora en la MLS. Tras meses de rumores el club de Florida confirmó la llegada del uruguayo, quien viene de firmar una temporada de gran nivel en el Gremio de Brasil.

El anuncio se dio con una emotiva imagen donde aparecen cuatro niños de espalda con la camiseta del Inter Miami con los nombres de cuatro ex Barcelona: Sergio Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez. La postal va acompañada del mensaje “nada más lindo que jugar con amigos”.

Luego de unos minutos ya se pudieron ver las primeras imágenes del uruguayo con la camiseta de su nuevo club. Aventura que genera expectación en el planeta entero por lo significativo del reencuentro con Messi, con quien además de una química evidente sobre el campo de juego lograron una profundad amistad.

“Estoy muy feliz y emocionado de asumir este nuevo desafío con Inter Miami. Estoy dispuesto a trabajar para hacer realidad el sueño de ganar más títulos con este gran club”, entregó como primera declaración en su nuevo equipo.

Suárez además llega en un momento de gran forma tras un año soñado con Gremio, donde pese a sus complicaciones físicas, logró ser la referencia absoluta del equipo de Río de Janeiro, convirtiendo 27 goles y entregando 19 asistencias en 53 partidos.

La llegada del también ex Liverpool será con un contrato de un año que tiene posibilidad de extenderse por otro más. Con 36 años en la espalda, todo parece indicar que este podría ser el último paso profesional de Suárez, quien hace solo unas semanas confesó entre lágrimas los sacrificios que tiene que hacer para seguir jugando. “Lo que siento es un pinchazo constante (en la rodilla derecha). La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara líquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un límite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico)”, expuso.

Esta nueva aventura comenzará el mes de enero, cuando el Inter Miami arranque su pretemporada de cara a la temporada 2024. Tendrá partidos de gran nivel, ya que viajarán a Medio Oriente para enfrentar al Al Hilal de Neymar (lesionado) y Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Ya de vuelta en Norteamérica tendrán otro amistoso ante Newell’s Old Boys de Argentina.