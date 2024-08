Natalia Duco e Ivana Gallardo quedan fuera de la final del lanzamiento de la bala en París 2024

La jornada de jueves del atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024 no comenzó de buena manera para las representantes nacionales en el lanzamiento de la bala.

Natalia Duco e Ivana Gallardo salieron a la pista con el fin de buscar ingresar a la final de la especialidad a la que accedían quienes cumplieran con la norma de clasificación, lanzando sobre los 19,15 metros, o al menos 12 de las mejores marcas.

Gallardo, quien fue parte del Grupo A y debutaba en JJ. OO., comenzó su actuación enviando el implemento a una distancia de 17,47 metros, la que sería a fin de cuentas su mejor marca. Luego en las dos posibilidades restantes registró 16,64 y 16,13 metros, lo que la dejó ubicada en el décimo lugar de su zona y 18° en la clasificación general.

Tras su actuación comentó que quedó “bastante contenta a pesar de que no pasé a la final. Creo que faltaron como 60 centímetros, pero más allá de eso hoy estoy cerca de mi mejor nivel y para mí eso es un exitazo. Yo había competido en cuatro mundiales que son más o menos de este mismo nivel y me había ido súper mal. Dentro de los matices que hay dentro del éxito, yo creo que esto era una de las cosas que esperaba, pero estoy feliz. Para mí es un paso gigantesco”.

Ivana Gallardo terminó 18° en la clasificación general. Foto: Óscar Muñoz Badilla/COCH.

Duco, por su lado tuvo algunas complicaciones. Su primer intento fue nulo y recién en el segundo pudo dejar una marca de 16,11 metros. Ese sería su único registro, pues su tercera oportunidad también fue nula, cerrando en el puesto 30° de la tabla general.

“Mis sensaciones son las de haber clasificado a mis cuartos juegos, los primeros siendo mamá. Siempre visualicé mi momento en esta pista como lila, morada, con Lucianito mirándome y lo logré, pero lograrlo no fue fácil. Lo máximo que podía aspirar al nivel que tengo hoy era clasificar y para eso di la vida”, comentó tras la competencia.

“Estar ahí y que Luciano me vea, fue todo para mí. Que vea que su mamá sigue luchando por sus sueños, de que no tuvo que renunciar a su carrera deportiva por él, que él no tiene que cargar con esa mochila y por eso lo hice. Para que él sea feliz y vea que su mamá logra lo que se propone. Toda mi vida busqué siempre rendir para decir que tenía un valor y hoy en día no lo necesitaba y eso es muy grande”, cerró.

Cabe recordar que Duco había sellado su clasificación a la cita de los cinco anillos tras la reasignación de cupos en el ranking mundial.

La sanfelipeña quedó ubicada en el puesto 32 y consiguió la última plaza disponible para decir presente en el evento que se desarrollará en Francia.

Así, la lanzadora de bala disputó los cuartos Juegos Olímpicos en su carrera, después de competir en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Su mejor rendimiento lo logró en Inglaterra, cuando acabó en el octavo puesto, mientras que en Brasil quedó décima.