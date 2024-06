Nations Cup: Las Diablas caen en semifinales e irán por el bronce ante Nueva Zelanda

Las Diablas caen en las semifinales de la Nations Cup ante la local España y quedan sin chances de conseguir el cupo para formar parte de la Pro League de 2025, el torneo anual más importante del hockey sobre césped. Un desenlace agridulce para las chilenas, quienes de todas formas logran el mejor desempeño de una comitiva nacional en la historia del certamen.

Un hito que aseguraron luego de vencer a Japón este viernes, consiguiendo por primera vez que Chile superara la fase grupal del torneo que se desarrolla este 2024 en Terrasa, Barcelona. Ya en las semifinales perdieron por 1-2 ante España, quienes ahora jugarán ante Irlanda por el título.

El torneo además marca otro hito para el hockey césped del país, ya que es el último torneo en que Las Diablas serán dirigidas por Sergio “Cachito” Vigil, quien a mediados de marzo anunció que después de ocho años ya no será más el head coach de la selección femenina. Eso sí, el trasandino seguirá ligado a la Federación, ya que estará a cargo del Plan de Masificación en el país, un programa que buscará nuevos talentos para las divisiones menores.

“Mi ciclo en junio tiene que terminar porque cada grupo tiene que tener nuevos docentes que hagan crecer el sistema. El desafío es mayor porque quiero devolverle a Chile todo lo que me dio. Ahora no serán Diablas y Diablos, sino que niños y niñas y un montón de profesionales que puedan ser entrenadores made in Chile para el futuro”, contó en su momento el DT que llevó al país a su primera Copa del Mundo femenina.

De todas formas al histórico proceso de Vigil aún le queda un partido, porque Chile disputará el bronce ante Nueva Zelanda este domingo a las 11 de la mañana hora nacional.