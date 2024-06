Hincha dueño del burrito andador lanzado en el Santa Laura explica el insólito incidente

Este viernes se vivió una de las escenas más insólitas que ha tenido el fútbol chileno en el último tiempo. En la derrota por la mínima de Unión Española ante Unión La Calera, un fanático, enajenado por la caída de su equipo, lanzó un burrito andador al campo de juego. La imagen fue captada por las cámaras de TNT Sports y no tardó en dar la vuelta al mundo. La historia continuó este sábado, ya que apareció el dueño del artefacto.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @thommy_1z, relató lo sucedido en Plaza Chacabuco. “El carrito es mío, yo no lo tiré obviamente. Estaba arriba, sentado en mi asiento, y un tipo, por la calentura del partido, por el momento, no encontró nada mejor que agarrar mi carrito. Yo siempre voy al estadio y mi carrito siempre lo pongo cerrado, porque se cierra como una silla rueda, al frente, en el vidrio, que separa la cancha del público, y siempre lo pongo ahí. Este tipo no encontró nada mejor que agarrar el carrito y, como se ve en el vídeo que anda rondando por redes sociales, lo tiró para la cancha”, contó.

En su alocución, el hincha asegura que no se puede recriminar el actuar de los presentes. “Decían que la gente no hizo nada al respecto, pero no se ve en el vídeo. El público se portó excelente, no hubo ningún problema, más allá de la situación tragicómica. Nada que decir de la gente, de seguridad, del mismo público que estaba ahí, todos se portaron muy bien y me acompañaron hasta que se solucionó el problema. Una historia que nunca me había pasado en el estadio, nada así, muy surrealista todo”, agregó.

De hecho, el forofo se toma con humor lo vivido: “Ahora puedo decir que mi carrito fue entrar al grupo de los vídeos de la empanada y de la sopaipilla, dentro de las tantas cosas que han tirado a la cancha de nuestro querido fútbol”.

En esa línea, el fanático hispano que todo está arreglado con el tipo que lanzó el carro al césped. Además, detalla en que condiciones recibió su andador. “El carrito lo recuperé apenas terminó el partido, lo sacaron de la cancha y me lo pasaron sin ningún problema y respecto al estado de cómo quedó el carrito, no pasó a mayores salvo que las ruedas traseras se enchuecaron hacia hacia adentro. Tiene que ver con el primer golpe porque el tipo lo lanzó una vez que no cruzó el vidrio y ahí cayó al fierro, porque en esa parte de Santa Laura es fierro, entonces tiene que haber caído y ahí se dobló. La segunda vez ya lo pasó. Ahora puede parecer Mario Karts andando en vuelta. Voy a tener que llamar a un equipo de Formula 1, a Red Bull por si quiere arreglarme el carrito”, bromeó.

“Todo arreglado con el tipo. Él y su papá se portaron muy bien, reconocieron que se mandó una cagada que no tiene que haber sido, pero ya está todo arreglado está todo solucionado”, finalizó.