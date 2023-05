Nayel Mehssatou confiesa el particular recibimiento que le hizo Gary Medel en la Roja

Nayel Mehssatou no lo está pasando bien en Bélgica. Su club, Kortrijk, pasa por una crisis deportiva y económica que tiene tensionada todas las relaciones al interior de dicha institución. Por lo mismo, el lateral prefiere recordar sus días con la Selección Chilena y el particular recibimiento que tuvo de Gary Medel.

El defensa que fue nominado por primera vez a la Roja en los días previos a la llegada de Eduardo Berizzo, se muestra sorprendido por la intensidad de sus compañeros en los entrenamientos y detalla cómo fue su primer enfrentamiento con el Pitbull.

“En la práctica hay que estar listo para ese nivel. A mí me sorprendió quizás un poco. Tuve un duelo con Gary Medel. El tipo te mete un planchazo en la práctica. Él fue a la pelota, pero si en el camino te tiene que tocar lo hace”, relata en entrevista con el canal de Youtube, Mano a Mano.

Luego agrega que “me sorprendió al principio, pero luego entendí que era el alto nivel. La genta da realmente todo. En la cancha, la verdad, hay que estar listo. Pero afuera la gente es súper simpática. Quizás que tienen una imagen de jugadores un poco malos, son personas maravillosas”.

Pero los elogios no pararon ahí, ya que el chileno de origen belga rememora otro de los hechos que le hicieron ver que los jugadores de este lado de la cordillera son cosa seria. “Llegué al primer entrenamiento, hicimos un rondo, como yo era era el más joven empecé en el centro. Creo que me quedé durante cinco minutos y no salí una vez. Como soy el más joven, siempre tengo que empezar yo en el centro. La verdad, todo va muy rápido”, rememora.

El lateral continuó con su análisos: “cuando recuperas la pelota y que por fin sales... la velocidad de los pases. También hay una exigencia de los otros jugadores. Esperan de tí que des pases de calidad, y que tengas el nivel. Hay una exigencia de los jugadores y del técnico, que no es menor a la de aquí en Bélgica, pero es distinto. Se siente más presión”.

Mehssatou tuvo su primer acercamiento con la Roja cuando era Sub 17, en 2019, y si bien también sumó minutos en las divisiones inferiores de Bélgica, decantó por defender a la oncena bicampeona de América y hoy es una alternativa para Berizzo de cara a las Clasificatorias para el Mundial 2026.