Néstor Almanza cae en su debut en la lucha grecorromana de París 2024

Este miércoles llegó el debut de Néstor Almanza en los Juegos Olímpicos de París 2024. En los octavos de final de la categoría de 67 kilos de la lucha grecorromana, el nacional no pudo contra el moldavo Valentin Petic.

El primer periodo fue bastante parejo con ambos combatientes intentando llevarse el primer punto, situación que el europeo logró al anotar el único punto con el que se fueron al descanso.

En la segunda parte, Almanza no pudo imponer sus términos en el combate. De hecho, Petic consiguió un nuevo punto por pasividad que le permitió tomar una leve ventaja.

Ya en los últimos segundos, el moldavo consiguió otros dos puntos que le significaron la victoria por 4-0 y el paso a los cuartos de final.

De todas maneras Néstor Almanza mantiene una posibilidad de seguir combatiendo en el Campo de Marte. Para ello debe esperar que Petic se meta en la final, lo que le permitiría al chileno ser arrastrado a la fase de combates por la medalla de bronce.

Sobre su competencia, Almanza declaró que “siento que lo di todo, lo hice bien y ahora a cruzar los dedos para que (Petic) siga a la final para seguir compitiendo”.

Además señaló que lo más complicado de su pelea contra el moldavo fue “el tema de las pasividades. Fue un poco injusto. Pero me tengo que aguantar eso. Perdí y ya. Él es un buen atleta y en el segundo tiempo no me dieron la pasividad, entonces no pude trabajarlo con el punto y sabía que con eso las cosas hubiesen sido distintas. Estuve entrenando con él en Bulgaria y todas las veces lo tiré en cuatro puntos, entonces eso me da rabia”, cerró.

El próximo desafío de Petic, por los cuartos de final, será el azerí Hasrat Jafrov, quien en su debut venció por superioridad técnica al egipcio Mohamed Elsayed por 9-0.