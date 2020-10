Nico Rosberg se enfrentará a Hamilton en la Extreme E

Extreme E anuncia la llegada de Nico Rosberg al campeonato a través de la formación de su propio equipo -Rosberg Xtreme Racing (RXR)- que hará su debut en 2021 y marcará el regreso de una vieja rivalidad con Lewis Hamilton, también dueño de equipo en la serie pionera de carreras de vehículos off-road eléctricos.

Dirigido por el alemán, campeón de Fórmula Uno en 2016, el equipo es una evolución del Team Rosberg, fundado en 1994 por el padre de Nico y también monarca de la F1, en 1982, Keke Rosberg, basado en autos del Campeonato Alemán de Autos de Turismo (DTM).

Desde que se retiró de la serie mayor, Nico Rosberg ha invertido en numerosas empresas exitosas de sostenibilidad y también es uno de los primeros inversores y accionistas de la ABB FIA Fórmula E.

En septiembre, Lewis Hamilton había anunciado la creación de su propio equipo de carreras, el X44, que también hará su debut en Extreme E, lo que significa que Rosberg y Hamilton, dos grandes rivales en la F1 en los últimos años, volverán a competir entre sí, esta vez como dueños de equipo.

“La Extreme E representa una oportunidad increíble no sólo para generar conciencia, sino también para inspirar la acción en la lucha contra el cambio climático, la mayor amenaza para nuestro planeta en la actualidad. Desde que me retiré de la F1 he dedicado mi carrera a las tecnologías sostenibles, por lo que poder combinar estos esfuerzos con mi pasión por las carreras es increíblemente satisfactorio”, señaló Rosberg hijo.

Alejandro Agag, fundador y CEO de Extreme E, agregó: “Hemos estado hablando con Nico de este proyecto durante muchos meses y estamos encantados de que haya elegido Extreme E para su regreso formal al deporte motor con su propio equipo de carreras”.

RXR es el noveno equipo que se inscribe en Extreme E, que va a competir a principios de 2021 en cinco lugares remotos del mundo que ya están dañados o gravemente amenazados por el cambio climático.