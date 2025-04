Nicolás Blandi rompe un largo silencio y revela la razón por la que fracasó en Colo Colo

Pese a que su experiencia en Chile transcurrió hace cuatro años, Nicolás Blandi todavía recuerda a Colo Colo. El delantero argentino supo vestir la camiseta del Cacique en 2020 y aunque llegó con cartel de estrella, nunca pudo exhibir un buen rendimiento: apenas anotó dos goles y se marchó del club en medio de una polémica ecónomica. En 2022, los albos fueron obligados por el TAS a pagarle una millonaria indemnización a San Lorenzo por su carta.

A día de hoy milita en Barracas Central, pero todavía tiene tiempo para referirse a su aventura en Macul. En diálogo con el sitio En Cancha, el ariete transandino rompió el silencio acerca de su turbulento paso por el fútbol chileno. “Primero, obviamente que no me fue como yo esperaba y como la gente que me llevó y los hinchas esperaban. La expectativa era muy grande, muy alta. Y creo que, a su vez, colectivamente y a nivel institución, a Colo Colo no le fue como esperaba”, parte diciendo.

De acuerdo a sus palabras, el atacante atribuye gran parte de su fracaso en Colo Colo al aislamiento por la pandemia de coronavirus y a un quiebre en su vida amorosa. “Estábamos sin fútbol, sin relación con el club porque nos metieron a todos en el Seguro de Cesantía, que no permitió una relación laboral normal. Entonces, no había fútbol, yo no estaba con mi familia, me había separado recientemente. La pasé mal, me costó muchísimo. No quiero tampoco victimizarme, porque hay muchísima gente que la pasó mal en la pandemia y que tuvo grandes pérdidas, yo simplemente estoy contando mi historia”, rememora.

En la conversación con el citado portal, Blandi también da cuenta de la compleja situación que vivió con las lesiones; una problemática que, sumado al mal andar colectivo del club (ese año Colo Colo tuvo tres técnicos y terminó peleando el descenso), lo acabó perjudicando en su nivel. “Se decía que no quería jugar, que vivía en la camilla, que estaba solo cobrando. Nada de eso era cierto. Yo tenía problemas físicos y justamente por querer estar, terminé generando cosas peores, no poder rendir como yo hubiese querido, o no estar nunca al 100%, no estar nunca pleno”, comenta.

Por último, y ya alejado de los cuestionamientos de Macul, el jugador transandino da cuenta de su renacer en el torneo de su país. “Estoy bien, contento, disfrutando del fútbol. Estoy en un club lindo, donde la verdad que se puede trabajar cómodo, donde no hace falta nada. Hay buen clima, está ordenado, está prolijo, así que disfrutando mucho del día a día, de cada entrenamiento. Cuando uno va cumpliendo años y va creciendo, le empieza a dar valor a un montón de cosas que cuando sos más joven la vorágine del fútbol, no te deja valorarlas tanto", concluye.