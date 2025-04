Históricos de Colo Colo eligen el once ideal y al mejor entrenador en el centenario del Cacique

Arturo Vidal fue elegido en el once histórico de Colo Colo.

Una centena de años en la que más de dos mil jugadores vistieron la camiseta de Colo Colo. Con varios momentos memorables que forjaron la rica historia del equipo más popular de Chile. Desde la primera estrella de 1937, hitos notables como la final de Libertadores del ‘73 y el título del ‘91, hasta el tetracampeón entre 2006 y 2007.

Fábrica de futbolistas que dejó huella esencial en los hinchas y en la bitácora de logros. Un cúmulo de atletas que suponen una dificultad mayor para elaborar el once ideal del centenario. Aglutinados por La Tercera, cerca de una decena de exjugadores y entrenadores del club de Pedrero, en diferentes épocas, se entregan a la tarea de confeccionar ese equipo ideal y elegir al mejor entrenador en esas diez décadas.

Protagonistas indiscutidos como el atacante Carlos Caszely, el arquero Roberto Cóndor Rojas o el legendario Francisco Chamaco Valdés aparecen el listado. Más cercano en el tiempo, Esteban Paredes también sumó votos en el conteo. A continuación, la escuadra que más votos reunió entre los consultados.

Roberto Rojas

El Cóndor recibió el 66% de los votos como el arquero del Centenario. El santiaguino vistió los colores del Cacique entre 1982 y 1987, periodo en el que disputó 233 partidos y consiguió cuatro títulos.

“Uno de los mejores arqueros que vi en el club. Hablo esencialmente de sus condiciones, sus reflejos, su capacidad en diversas facetas del juego. No importa tanto que haya ganado más o menos campeonatos, pero es el más representativo. Al margen del Maracanazo, demostró mucha seguridad y garantía en el arco, la que transmitía a sus compañeros”, advierte Leonardo Véliz.

Curiosamente, contactado por La Tercera, el meta más escogido y hoy avecindado en Brasil no votó por sí mismo: “a mí tocó jugar con Mario Osbén cuando estaba en el auge de su carrera. Al principio me tocó ser su suplente y así lo entendí. Era un tipo con grandes condiciones”.

Roberto Cóndor Rojas

Mario Galindo

El puntarenense también acumuló dos tercios de las elecciones en el puesto de lateral derecho. Debutó con los albos en 1971 y estuvo en tres periodos diferentes en el club, hasta su retiro de la actividad, en 1984. Consiguió seis coronas en el club de Macul y estuvo en dos versiones de la Copa del Mundo con la Roja: Alemania 1974 y España 1982.

“Es un jugador distinto a mis tiempos, pero conozco su historia y sus cualidades. Han pasado muchos laterales derechos en el equipo, pero el nombre de Galindo es el que más se repite”, asegura Pablo Contreras.

Consultado al respecto, el aludido magallánico no voto por sí mismo y se inclinó por Lizardo Garrido, quien jugó en esa posición a inicios de los años ochenta.

Lizardo Garrido

Aunque puede ocupar cualquier puesto en la defensa, el Chano se lleva el 55% de las votaciones. Surgido en las inferiores del club, jugó desde 1979 hasta 1993 con los albos, periodo en el cual sumó 13 títulos en 560 presencias.

“Yo lo dirigí en el club. Un jugador elegante, muy bueno en el anticipo y muy técnico para su posición. Comenzó como lateral, pero a medida que pasaron los años comenzó a jugar en el centro de la zaga”, confiesa Pedro García.

Lizardo Garrido.

Leonel Herrera

El oriundo de Tierra Amarilla también sumó el 55% de los electores, Herrera Rojas debutó como zaguero central con los albos en 1967. En su primer periodo con el equipo de Pedrero jugó hasta 1974. Regresó al club en 1979 y se quedó hasta 1985. Sumó 11 coronas con el equipo, entre ellos seis veces campeón en la máxima categoría.

“Humildemente, si tengo que votar por alguien puesto lo hago por mí. Soy el segundo futbolista que ha jugado más partidos en Colo Colo, la cantidad de años que estuve en el equipo y los títulos que conseguimos”, cuenta el propio Leonel Herrera padre.

Luis Hormazábal

El famoso Chupete fue uno de los laterales más importantes de la institución en los años ochenta. En uno de los puestos más reñidos en la consulta, el santiaguino se impuso con el 33% de los votos como lateral izquierdo. Jugó 12 años en Macul, desde 1979 hasta 1989, año de su retiro, después de una decena de títulos y 188 presencias con el primer equipo.

“Es uno de los mejores que vi en Colo Colo. Lo tuve como compañero varios años en el club y siempre destacó por su entrega y calidad técnica y táctica”, recuerda Roberto Rojas.

Arturo Vidal

El único jugador vigente que aparece en el once ideal del Centenario. Aunque hizo la mayor parte de su carrera en el extranjero, los históricos albos le entregan un 44% de las preferencias. El de San Joaquín debutó en 2005 y, antes de marcharse a Bayer Leverkusen en 2007, logró títulos nacionales. Regresó en 2024 para sumar la cuarta estrella.

“Pasó por Colo Colo muy joven, pero no puede quedar afuera por la calidad que ha mostrado en todos los lugares en los que ha jugado. Domina todo el mediocampo y el rendimiento que ha conseguido es importante en la historia del club. Nadie puede cuestionar su calidad como jugador”, asegura Juan Gutiérrez.

Guillermo Páez

El Loco también sacó una leve ventaja en otra de las posiciones que estuvo peleada entre los consultados con un 33%. El santiaguino estuvo solo cuatro años en el club (‘72-‘76), pero consiguió dos títulos y jugó la final de la Copa Libertadores de 1973.

“Como volante contención fue una de las piezas clave en uno de los mejores momentos de Colo Colo. La cantidad de partidos que jugó y el hecho de ser uno de los jugadores importantes en la selección que fue al Mundial del ‘74 avalan su puesto”, explica Herrera.

Francisco Valdés

Chamaco es una de las figuras más importantes, no solo del club, si no también del fútbol chileno. Es el segundo goleador en la historia de la máxima categoría chilena con 215 oficiales, tras ser superado por Esteban Paredes en 2019. Con los albos, marcó 206 conquistas en 411 presentaciones, en tres periodos: ‘61-‘69, ‘72-‘75 y 1978. Obtuvo el 66% de los votos.

“Era un jugador muy completo, que movía al equipo con técnica y liderazgo, sin tanto físico y con mucha inteligencia. Era demasiado talentoso, sacaba goleadores a los delanteros que tenía y, además marcaba muchos goles”, confirma Mario Galindo.

Francisco Chamaco Valdés.

Esteban Paredes

El goleador histórico del fútbol chileno también ocupa un lugar en el once ideal de los 100 años de los albos. El delantero logró el 33% de las votaciones, en otro de los escrutinios disputados. Con Colo Colo jugó en dos periodos, 2009-12´y 2014-‘21. Lapso en el cual disputó 318 partidos oficiales, marcó 198 conquistas y levantó siete copas.

“El máximo artillero histórico de la máxima categoría no puede estar fuera de ese once ideal. Hizo goles de todos los colores y con una multiplicidad de recursos para definir. Se convirtió en un ídolo”, dice el Cóndor Rojas.

Carlos Caszely

El Chino fue el futbolista que más elecciones logró con un 88% de las preferencias. Uno de los grandes referentes de club en la década de los setenta y ochenta. Jugó en dos etapas con el elenco de Pedrero, entre 1967 y 1973, además, tras su regreso de España en 1978 y el final de su carrera e 1985. Es el máximo goleador en la historia del club, con 207 goles en 374 partidos oficiales. Logró ocho campeonatos con la camiseta de los albos.

“Un goleador nato, con plenas condiciones en el área. Uno de los mejores que dirigí en mi carrera. Un delantero que dominaba todas las facetas del juego en ofensiva. Gran definidor, con ambos perfiles, incluso con la cabeza. Alguna vez traté de que jugara un poco más atrás en la cancha, pero su olfato goleador le obligaba a estar cerca del arco”, explica Pedro García.

Leonardo Véliz

El Pollo fue uno de los grandes punteros izquierdos en la rica bitácora de equipo de Macul y logró el 55% de las elecciones de los históricos. Tuvo dos momentos en la institución, entre 1972 y 1974, para regresar luego en 1979 hasta su retiro en 1981. Con la camiseta del Cacique disputó 216 partidos y anotó 30 goles. Además, fue campeón en cuatro ocasiones.

“Era un jugador con una versatilidad tremenda. A veces debía cubrir en la cancha a Chamaco y otras a Elson Beyruth. El Pollo siempre buscaba el costado izquierdo y yo, como número seis, me cargaba a ese sector para salir con más dinámica y tener mayor poder ofensivo. Cada uno marcaba un sector y hacíamos grandes sociedades”, argumenta Guillermo Páez.

Técnico: Luis Zorro Álamos

Luis Alberto Álamos Luque nació en Chañaral, en 1923. Fue el arquitecto de dos de los equipos más importantes del fútbol chileno en el siglo XX: el Ballet Azul de la U en los años sesenta y el famoso Colo Colo ‘73, que perdió la final de la Copa Libertadores con Independiente de Argentina. Con los albos estuvo desde 1972 a 1975 y, aunque solo logró dos títulos, sentó las bases para el éxito del club en el futuro. El nortino peleó votos a voto con Mirko Jozic, pero ganó 44% a 33%.

“Según mi opinión, el Zorro se los come a todos. Con un plantel de 16 jugadores hizo tremendas campañas y estuvo muy cerca de ganar la primera Copa Libertadores para Chile. Era un estratega adelantado a su época, tácticamente hablando. Imagínate que en esa época las camisetas tenían hasta hoyos eV la espalda, no había muchos recursos, los materiales no eran los adecuados. Aun así, logró grandes campañas y profesionalizó al equipo”, recuerda el Pollo Véliz.