Nicolás Córdova libera a seis jugadores de la Roja Sub 23 en la antesala del Preolímpico

Siguen los días de trabajo en Juan Pinto Durán y poco a poco ya se vislumbra lo que será la lista definitiva para el próximo Preolímpico. Este sábado, Nicolás Córdova, entrenador de la Roja, liberó a seis futbolistas, por lo que sigue achicando la convocatoria. Los llamados al certamen serán dados a conocer el próximo viernes 4 de enero.

La prenómina incluía 32 elementos y ya se ha liberado a siete. Los próximos dos desconvocados serán elegidos en los entrenamientos posteriores al año nuevo. Mientras que los jugadores que no continuarán en los trabajos y que fueron notificados este fin de semana son Nicolás Suárez, Javier Cárcamo, Leandro Hernández, Felipe Masrri, Clemente Montes y Bruno Gutiérrez.

Sus salidas responden a elementos futbolísticos. Distinto fue el caso de Luis Rojas, quien fue borrado por no cumplir con los requerimientos del estratega. Lo cierto Eque el poco compromiso molestó a Nicolás Córdova. El DT pidió borrarlo de inmediato, sin ningún otro tipo de justificación. Por lo mismo, lo sacó de la lista de futbolistas y exigió que se le informara al Crotone, el dueño de su pase, la falta cometida por el futbolista.

“Esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar te sacan. Bajo esa lógica, independiente de quién sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo”, señaló el adiestrador en un punto de prensa.

En tanto, en aquella instancia el entrenador también se refirió a las prácticas con el plantel. “Se está trabajando con muchísimo entusiasmo. Estamos muy tranquilos porque se va avanzando y esperemos poder llegar con las cosas muy claras al primer partido con Perú”, aseguraba.

En el campeonato, la Roja está ubicada en el grupo B. Sus rivales son la Bicolor, Uruguay, Argentina y Paraguay.