El recado de Nicolás Córdova a Pablo Milad que aclara su futuro en la Roja

De un día para otro Nicolás Córdova pasó de ser el jefe técnico de las divisiones menores masculinas de la Selección Chilena a entrenador interino de la Roja adulta.

Y pese a que en su debut cayó ante Ecuador, el adiestrador se convirtió en uno de los candidatos preferidos para quedarse con el puesto y hasta recibió el apoyo del capitán del equipo, Gary Medel. Sin embargo, el otrora futbolista descartó su candidatura y así se lo comunicó en una reunión privada al timonel de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad.

“Para evitar noticias falsas, comunico que no está en mis planes ir a ningún club y tampoco ser el entrenador de la Selección Mayor”, anunció el formado en Colo Colo en su cuenta de Instagram (@nicolascordovasc).

Fue allí también dónde reveló que su decisión “ya fue comunicada a la dirigencia”, por lo que todos los caminos indican que la ANFP intentará fichar a Ricardo Gareca, uno que ya está en la lista de candidatos. El argentino ya anunció que está “abierto a todas las posibilidades” y elogió a nuestro país: “Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”.

Además, Milad comenzará las reuniones con los aspirantes que tiene en carpeta durante la próxima semana, pero reconoció que el transandino es uno de los postulantes al cargo. “Gareca es un gran nombre. Estamos evaluando. Es una buena opción”, señaló.

La idea es que la Selección tenga lo antes posible un nuevo DT, pues -aunque habían dado plazo hasta marzo- se le quiere dar el rodaje necesario para que llegue con un equipo armado al reinicio de las Eliminatorias en septiembre del próximo año.

“Tenemos los compromisos internacionales del primer trimestre, más las fechas FIFA de julio y la Copa América, para la adaptación del técnico, que es muy importante, y llegar a las Clasificatorias -que a la postre es lo más importante para nosotros. para clasificar al Mundial”, insistió Milad.

¿Y que hará Córdova, entonces? “Dirigiré a la sub 23 (en el campeonato que se desarrollará en Venezuela), esperando ir a los Juegos Olímpicos, y en febrero volveré a las Selecciones juveniles, que es el proyecto al cual he venido. Estoy muy feliz de liderarlo y con mucha ilusión hacia el futuro”, concluyó.