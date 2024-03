Nicolás Núñez y el primer triunfo de la UC: “Desde el juego, nos falta muchísimo”

Después de un comienzo lleno de altibajos, Universidad Católica logra su primer triunfo del campeonato nacional. Un descanso para el cuestionado técnico Nicolás Núñez, quien valoró la victoria ante Palestino.

“En el primer tiempo se jugó muy poco, fue más trabado. La necesidad de marcar en espacios reducidos nos complica, ahí nos cuesta jugar. Uno valora como técnico no solo lo que quería desde el ideal. Jugamos ante un equipo que defiende muy bien. Entonces, hay otras cosas que aflora, el compromiso del equipo. Por obligación armamos distintas líneas sin jugadores que fueran especialistas, por necesidad”, dijo el DT.

Sin embargo, el exadiestrador de Magallanes aseguró que “desde el juego nos falta muchísimo, el otro día merecíamos ganar, jugamos mejor y no lo conseguimos. Lo importante ahora era el triunfo”.

Asimismo, agregó que “necesitábamos ganar, el hecho de ser competitivos nos precisa ganar en lo que buscamos. Nos da una felicidad. Sobre todo, por el rival y que este año no había perdido, que lo hace bien, tiene recambio y el entrenador saca buen rendimiento. Conseguir los tres puntos en un reducto difícil, donde no ganamos desde 2020, da más valor a lo que hicimos hoy”.

Consultado sobre las críticas que ha recibido en este inicio de temporada, Núñez explicó que “lo tomo como parte de la profesión y el aprendizaje, es un desafío cuando uno no puede ganar en el estreno, es una presión que te pones en superar el momento. Estoy en ese camino, no me detengo en otra cosa”.

Sudamericana en el horizonte

Pero el martes Universidad Católica tiene otro desafío. El equipo de la franja se medirá a Coquimbo Unido en la primera fase de la Copa Sudamericana, partido que puede definir la temporada del club y del técnico. Algo de lo que el entrenador está consciente.

“El foco era este sin pensar en el martes. Así se realizó y eso lo sabemos los que llevamos un tiempo acá. Tras el hecho de ganar la energía y la convivencia es otra. Hoy nos da seguridad en que llegamos bien al martes. Va a ser un partido muy importante. El año pasado no clasificamos a la fase de grupos. Tener más competencias les sirve mucho a los jugadores, distintos minutos en diferentes campeonatos”, adelantó el DT.

Respecto del dibujo táctico que aplicó, el exjugador de la UC confirmó que “ya lo habíamos hecho ante Alianza. Los tres defensores nos dieron más seguridad. Los extremos se transforman en delanteros y eso nos da otra capacidad. Muy valorable que lo hayamos hecho bien, ante un rival que venía invicto. El segundo tiempo, pese a estar en la fase defensiva, defendimos muy bien”.

Uno de los más conformes con este triunfo fue el delantero Alexander Aravena, autor de la primera conquista del cuadro de San Carlos de Apoquindo.

“Es importante para nosotros, porque no empezamos ganando. Un triunfo nos viene muy bien, en la confianza del equipo y del profe, porque no veníamos de buena manera”, dijo el Monito.