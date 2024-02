Nicolás Núñez y la obligación de la UC: “Debemos competir; el club en el que uno está no tiene margen para especular”

Universidad Católica sufrió el golpe en su debut por el Campeonato Nacional. El conjunto cruzado cayó por la cuenta mínima ante Ñublense y reflotó las dudas en torno al proceso liderado por el entrenador Nicolás Núñez.

En ese sentido, el estratega se lamentó por el duro arranque del certamen, que lo complica en sus aspiraciones. “Para nosotros fue una frustración y un dolor, sobre todo porque no fuimos inferiores al rival y había expectativas de empezar bien. De acuerdo a que fue pasando la semana, nos fuimos reponiendo del golpe y nuestra labor fue transmitir energía y confianza de que hubo momentos buenos y que el fútbol tiene esos detalles”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

El otrora jugador de la UC tiene claro que ya no cuenta con el mismo colchón y que debe empezar a cumplir con sus objetivos. Debe retomar la competitividad y, principalmente, volver a los triunfos. No obstante, al frente tendrá a Palestino, que viene de avanzar a la segunda ronda previa de Copa Libertadores: “Estamos bien, llegamos cada vez mejor, estamos trabajando de buena forma. El sábado enfrentamos a un rival que tiene un entrenador que viene hace un tiempo haciendo jugar bien a su equipo con una base de jugadores que se conoce. Vienen en una racha”, añadió el técnico.

“Han mostrado que vienen de buenos rendimientos. Son un equipo potente, pero sabemos que nuestra obligación y lo que hemos trabajado, y tenemos que ser un equipo que muestre sus términos. Competir de buena forma, no nos puede faltar energía, convicción y conocimiento del lugar donde estamos. Eso nos obliga a competir de la mejor forma”, complementó sobre el cuadro árabe.

Más variantes

Además del Campeonato Nacional, el técnico también pone el foco en la Copa Sudamericana, torneo en el que debutan la próxima semana ante Coquimbo Unido. “Es nuestra obligación competir e ir por el triunfo. Vamos a ir con lo mejor que tenemos, en ningún caso estamos sacando cuentas, y el club en el que uno está no tiene margen para especular. El sábado es el foco y después veremos quién está a disposición. Tenemos mucha confianza de que lo vamos a hacer bien”, señaló.

Para estos nuevos desafíos, el conjunto cruzado volverá a contar con importantes piezas que se recuperaron de sus lesiones. “(Fernando) Zampedri ya sumó varios días de entrenamiento, viene con normalidad. (Zanahoria) Pérez viene entrenando semana y media con normalidad. Branco (Ampuero) tuvo un golpe, pero esa contusión no lo dejó fuera de los entrenamientos, está a disposición. Los suspendidos por amarilla en el debut están a disposición (Alfonso Parot, Gary Kagelmacher, Cristian Cuevas)”, afirmó.

Ante los chillanejos, Núñez alineó en la portería al joven Thomas Gillier, quien dejó buenas sensaciones: “Lo hizo muy bien a pesar de haber sido su debut. Transmitió seguridad, mostró solvencia y confianza, de eso no tenemos dudas, porque lo vemos trabajar y conocemos su personalidad”, dijo.

No obstante, no aseguró que el meta tenga continuidad: “No te podría decir si es el jugador que va a cumplir los minutos toda la temporada, pero sí es una posibilidad. Siempre va a estar de acuerdo a su rendimiento, en ningún caso por ser arquero me cuestionaría ponerlo. Tenemos también otros jugadores, ojalá podamos competir en dos torneos y eso abre la posibilidad de que todos puedan sumar los minutos que el futbolista quiere”.