Niemann: “No imaginé jugar así de bien en una cancha tan complicada”

Joaquín Niemann fue tercero del BMW Championship, el segundo torneo de los Playoffs del PGA Tour. Su posición de privilegio, solo detrás de los dos mejores jugadores del mundo, lo clasificó a la final del cierre de temporada en el circuito de golf estadounidense.

Todo era felicidad para el chileno tras su gran resultado. Así lo manifestó él al PGA, donde valoró lo hecho durante los cuatro días de torneo. “Es genial tener una de esas semanas en las que juegas bien. He estado jugando bien las últimas semanas, me da mucha confianza para lo que viene. Me siento bien y estoy muy feliz de estar en esta situación”, expresó Niemann.

Joaco hizo -3 en su último recorrido al campo. “Jugué increíble los primeros nueve hoyos. Estaba con -4, justo ahí. En los otros nueve jugué bastante bien, pero me di unos putts muy difíciles, casí cuesta abajo cada putt, entonces fue difícil”, analizó el chileno. “Quedé atrapado en el hoyo 14 en el medio del fairway y también en el 15. Así es el golf. Estoy feliz de la forma como terminó”, añadió.

“Estoy feliz de estar en esta situación. Al principio de la semana no imaginé jugar así de bien en una cancha tan complicada. Estoy feliz y orgulloso de todo el equipo de trabajo que hay atrás”, redondeó Niemann, quien comenzará a jugar el Tour Championship el viernes 4 de septiembre. “Le pegué tan bien a la pelota que estoy feliz de estar en East Lake. Ojalá tener una buena semana ahí y ver qué pasa”, concluyo Niemann, el mejor chileno de la historia y el tercero del BMW Championship.