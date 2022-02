Niemann no suelta la punta del Genesis Invitational y solo una ronda lo separa del título

Joaquín Niemann sigue líder en el Genesis Invitational. Con una ronda de tres golpes bajo el par, contuvo a sus perseguidores y quedó a solo 18 hoyos de poder levantar el título en Los Ángeles. Suma -19 en su tarjeta, con tres golpes menos que su rival más cercano, Cameron Young. Este domingo tendrá la chance de sumar su segundo trofeo en el PGA.

El chileno pisó este domingo el césped del Riviera Country Club con chapa de favorito. Las dos espectaculares rondas que clavó jueves y viernes, lo tenían primero y con récord bajo el bolsillo. Y es que en las primeras dos jornadas, Joaco fue único, estelar. No solo logró su mejor marca personal tras 36 hoyos (126 golpes), superando en un golpe lo logrado en 2019 en el Greenbier Classic (allí consiguió su única victoria, hasta ahora, en el PGA), sino que también se adjudicó el récord absoluto del torneo tras el moving day. Por números, no había forma de no tenerlo en lo más alto. Por juego, tampoco.

Y así se lanzó con fuerza en la tercera ronda. No esperó nada, del primer momento fue a por el liderato y el título. Entendía que generando una buena ventaja en la tercera ronda, llegaría tranquilo y con grandes chances de coronarse en la jornada final. Por eso el birdie del uno fue el primer impulso. Actitud y juego de campeón, que ni siquiera se vieron esfumados con el bogey en la segunda bandera.

El criado en Talagante, rápidamente retomó el sendero y dio una clase de golf. Descontó en el cinco, siete y ocho, dejando en claro a sus contendientes que no iba a dar la menor chance de que le arrebataran el primer lugar. Pese a la buena ronda de su perseguidor más cercano, Cameron Young, o a la tremenda subida del campeón defensor, Max Homa, nadie podía ni rozar el -19 que llevaba el chileno en los primeros nueve hoyos. Joaquín sumaba 31 golpes en ese trepidante inicio.

Todos atentos a lo que hace Niemann en el Genesis Invitational. (Michael Owens/Getty Images/AFP)

Es por eso que llegó al mítico hoyo 10 con la confianza a tope. Ni sus rivales, ni los temidos bunkers que lo esperaban al borde del green, lo hicieron dudar. Pegó un tiro de salida de 276 yardas y quedó a sólo nueve de la bandera. Aquello ayudó a que clavara el águila sin problemas, mientras decenas de fanáticos coreaban su apellido con un fuerte acento norteamericano. 21 golpes bajo par en la general. Cuatro menos que Young y lejísimos del noruego Hovland que en ese momento asaltaba el tercer puesto con un sábado furioso.

Pero en el tramo final, apareció la tensión, y consigo los problemas. En la bandera 12 el tiro de salida lo dejó muy comprometido, obligándolo a tirar fuera del campo, entre los árboles y con poca visibilidad. Aquello provocó lo esperado y Niemann volvió a firmar un bogey, el segundo del día. Ese fue el comienzo de un par de banderas complicadas para Joaco, donde no pudo moverse del par. ¿Lo positivo? En aquel tramo, sus rivales tampoco podían establecer ventajas y es que aquellos hoyos son por lejos los más complicados que ofrece el histórico recinto angelino.

Y pese a que sumó un golpe a su tarjeta en el 15, el chileno siguió tirando con fuerza desde el tee, sabiendo que su gran fuerte se encuentra en esa materia. El premio lo tuvo en el 16, en donde pese a quedar en par, estiró su ventaja gracias al doble bogey que castigó a Young, quien tras ese traspié quedó con cuatro golpes más que Joaco.

Finalmente terminó el día con tres banderas en par y a tres golpes del norteamericano. Un final apretado, como merece ser en uno de los torneos más importantes del PGA. Este domingo Niemann tiene una cita con la historia. Por ahora, el golf y la tarjeta están de su lado.

Mito mejora en Riviera

Guillermo Pereira por su parte, firmó una ronda de 68 golpes en la tercera ronda del Genesis Invitational. Consiguió cinco birdies y dos bogeys, quedando entre los mejores veinte del torneo. Mito tuvo un gran cierre, donde logró descontar en los hoyos 13, 16 y 17, logrando repetir una ronda con tres golpes bajo el par, al igual que el día viernes. Afrontará el último día del torneo, con chances de meterse en los puestos altos y cuatro puestos más arriba de lo que comenzó hoy. El de Paine sigue demostrando el nivel que le dio su tarjeta en el PGA.