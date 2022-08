No fue el día de Alexis Sánchez: falla un penal en la victoria del Marsella, uno de los líderes de la Ligue 1

Un día de matices para el Marsella de Alexis Sánchez. El lado bueno es que sumó una nueva victoria, que le permite mantenerse como uno de los líderes de la Ligue 1. La cara menos agradable fue que el delantero chileno se perdió un penal, sellando una jornada frustrante en lo individual, porque no brilló como el fin de semana anterior, con su doblete ante el Niza. El OM superó 1-0 al Clermont, por la quinta fecha de la liga francesa.

El equipo de Igor Tudor, que llegó a la jornada como uno de los tres punteros de la competencia, mantuvo el esquema 3-4-2-1 que ha utilizado en la temporada, con el tocopillano siendo la referencia ofensiva. Pese a no ser un 9, Sánchez ha sido ubicado en el centro del ataque, entre los centrales rivales, con el apoyo de Matteo Guendouzi y Dimitri Payet atrás.

Durante gran parte del compromiso se notó con claridad el libreto de cada elenco. Si el Marsella, como local, fue el controlador del balón y el que se generó las opciones más claras, la visita propuso un diseño más conservador, para tratar de salir de contragolpe. La falta de precisión impidió que el OM se fuera al descanso en ventaja, porque tuvo varias ocasiones para anotar. En los 19′, un remate de Rongier da en el travesaño, casi ocasionando el 1-0. Luego, en los 23′, fue Nuno Tavares quien se lo perdió, con otro tiro en un poste. El local movía prolijamente la pelota, sin embargo le faltaba el pase final.

Alexis Sánchez se mostraba como opción de pase, aunque no siempre fue el receptor. De igual manera, cada aparición del seleccionado nacional podía generar algo. En la posición de ariete, el ex Inter sufrió con el juego brusco rival. Fue presa de constantes faltas de los jugadores del Clermont. En el cierre del primer periodo, tuvo un cabezazo que desvió el golero Mory Diaw. No fue la mejor presentación del Niño Maravilla, quien no pudo evidenciar en la cancha los pergaminos que sí dejó de manifiesto ante el Niza, el fin de semana. Un reflejo de aquello sucedió en los 63′, cuando tenía el balón dentro del área, se apresta para dar el pases y tropieza, abortando una ocasión de gol.

A diferencia de la primera parte, el complemento partió favorable para el Marsella porque logró abrir la cuenta. En los 49′, un cabezazo del volante Pape Gueye, tras un tiro de esquina de Payet (aprovechando la mala salida del arquero), pone el 1-0 para el elenco marsellés. Explotó el Stade Velodrome, atiborrado. Pese a la apertura, el desarrollo del segundo lapso fue más trabado. El local perdió claridad, mientras Alexis intentaba participar más en el juego. En los 78′, tuvo una ocasión, con un remate bajo desviado por el meta contrario.

No era el día del chileno. Esto se acentuaría a cuatro minutos del epílogo, cuando tuvo el 2-0 en sus pies y falló. Se sanciona un penal a favor del Marsella por falta sobre Mbemba. Alexis tomó el balón casi de inmediato. Asumió la responsabilidad de la ejecución. Remata y el golero Diaw se estira hacia su derecha y desvía. La cara de frustración del 70 era evidente, sobre todo por el gen competitivo que lo caracteriza.

Más allá de esa situación, el Olympique ganó y sigue arriba. Después de cinco jornadas, es uno de los tres punteros de la liga gala, con 13 puntos, junto al PSG y al Lens. Eso sí, de los tres, el plantel de Tudor es el que tiene menos goles a favor hasta la fecha: 11. Antes del arranque de la Champions, la próxima semana, el sábado visitan al Auxerre por el torneo local. Una ocasión para que Alexis Sánchez se reencuentre con las luces.

Gol y roja para Maripán

En primer turno, fue una jornada agridulce para Guillermo Maripán, que fue titular en la derrota del Monaco por 4-2 con el Troyes, jugando de local. El zaguero chileno abrió la cuenta, en los 10 minutos de partido. Sin embargo, lo que vino después cambió el panorama.

En el primer tiempo cometió un penal, que acabó en el empate 1-1, y recibió dos tarjetas amarillas, en los 21′ y 44′, respectivamente. Antes del descanso se fue expulsado, lo que generó que el club del principado quedara mermado y, finalmente, perdiera. Están en el 16° puesto de la tabla, con cinco unidades (una sola victoria).