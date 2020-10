No habrá cupo al Masters: cancelaron el LAAC

El Latin America Amateur Championship (LAAC) de 2021 fue cancelado debido a las complicaciones en su organización derivadas de la pandemia de coronavirus, de acuerdo a lo comunicado esta mañana por los organizadores: la USGA, The R&A y el Masters Tournament.

El certamen estaba programado para jugarse del 14 al 17 de enero en el Lima Golf Club, en Perú.

El principal premio de este campeonato, que se fundó en 2015, es entregar un cupo al Masters de Augusta, logro que consiguieron Matías Domínguez (2015), Toto Gana (2016) y Joaquín Niemann (2018).

Ademas de jugar ese major, el ganador iba a recibir ahora un cupo en el Open británico, así como exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y la etapa final de clasificación del US Open.