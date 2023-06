“No me vino a saludar”: Fantasma Figueroa relata desaire con Marcelo Bielsa en amistoso

Marcelo Bielsa tuvo su debut en la selección de Uruguay frente a Nicaragua. Al mando del combinado centroamericano se encuentra Marco Antonio Figueroa. El DT nacional vive su primera experiencia como técnico de un país. En el amistoso jugado en Montevideo, según relata el Fantasma al medio Bolavip, vivió una situación que le molestó.

“Yo soy de la vieja escuela, y cuando las selecciones van a mi estadio voy yo y me acerco a saludar. Todos le ríen al señor Bielsa, sobre todo allá en Chile, todos le celebran, pero yo no. Si él no viene a saludarme, ¿por qué tengo que ir yo a saludarlo? No, yo soy así, me dirán raro, huevón pesado, huevón agrandado, pero así soy”, dispara el otrora adiestrador de la UC.

Uruguay's coach Marcelo Bielsa looks from the dugout during an international friendly soccer match against Nicaragua in Montevideo, Uruguay, Wednesday, June 14, 2023. (AP Photo/Matilde Campodonico)

El extécnico de la U insiste en que, según la tradición, debería ser el técnico dueño de casa quien se acerca a la banca forastera. Algo que Bielsa no hizo en el Centenario. “En mis tiempos siempre el local iba a saludar y yo lo hice en todos los clubes donde pasé, porque eso se llama respeto a la profesión. Siempre fui a saludar yo primero”, remarca.

De todas formas, el entrenador asegura que la situación no pasó a mayores y que no le da muchas vueltas. Lo que si le quita el sueño es el arbitraje de aquella jornada. “No esperaba que me viniera a saludar, si Bielsa quiso o no quiso, no me amargó el día. Sí lo hizo la actuación del juez”, afirma.