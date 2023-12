“No sirve para nada la U”: Arturo Vidal explota contra los azules tras no ayudar a Colo Colo

En un increíble partido, Cobresal venció en los descuentos por 4-3 a Universidad de Chile, en un duelo que parecía que les daría el título a los de Gustavo Huerta, pero que un tardío gol de Huachipato en Chillán los privó del Campeonato. En paralelo a estos dos compromisos, el Cacique cayó por 2-0 en el Monumental contra Unión Española y se quedó definitivamente sin opciones de levantar la estrella 34.

Uno que reaccionó rápidamente a esta vibrante jornada de domingo fue Arturo Vidal, en sus ya habituales transmisiones de Twitch. Ahí, el King tuvo críticas para la U, a pesar de estar apunto de amargarle la fiesta a los mineros: “No sirve para nada la U ¡Cómo no va a tener amor propio!”, comenzó diciendo.

Además, el lesionado mediocampista de la Roja recordó que, de obtener un buen resultado en El Salvador, los dirigidos por Mauricio Pellegrino tenían la chance de seguir peleando por clasificar a la Copa Sudamericana, por lo mismo fue más ácido en sus palabras: “Si gana hoy día se mete a Sudamericana. Entonces un amor propio ¡Cómo no van a salir a jugar como la gente!”.

Cobresal festeja el 4-3 en los descuentos ante la U, en El Salvador. FOTO: AGENCIAUNO

¿Habrá retorno al fútbol chileno?

Cabe destacar que Vidal también había hecho noticia por hablar de sus posibilidades de arribar a Colo Colo, en donde dijo que no llegará al Monumental si no lo quieren: “Tantos hueones del Colo escribiéndome, se dan vuelta rapidito. A todos esos les digo déjense de huevear (sic), si todavía no tomo una decisión. Yo tengo contrato hasta el 30 de diciembre, ahí recién puedo decidir. Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense”, dijo en un principio.

Luego, agregó: “Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos”, cerró.