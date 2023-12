Los descargos de Arturo Vidal a las críticas por no volver a Colo Colo: “Todavía no tomo una decisión; déjense de huev...”

Arturo Vidal no suele guardarse nada. El volante, fiel a su estilo, siempre saca voz cuando él lo considera necesario. De hecho, no tiene problemas para responderle tanto a fanáticos como detractores que interactúan constantemente con él en redes sociales. Instagram y su canal de Twitch son sus plataformas favoritas.

El oriundo de San Joaquín continúa recuperándose de su lesión, por lo que se mantiene activo en internet. En ese contexto se dio un furioso intercambio luego de que fuera criticado por no retornar a Colo Colo.

Esto surgió, principalmente, tras ser vinculado con Boca Juniors. Vidal, que declarado en numerosas oportunidades su intención de recalar al cuadro argentino, incluso, se unió a los rumores y subió una foto vestido con los colores del Xeneize.

“Yo no he decidido a dónde me voy a ir, ¿por qué están hablando? Tantos hueones del Colo escribiéndome, se dan vuelta rapidito. A todos esos les digo déjense de huevear (sic), si todavía no tomo una decisión”, comenzó diciendo el mediocampista.

No hay interés albo

El jugador finaliza su vínculo con el Athletico Paranaense y quedará libre para fichar gratis por algún equipo el próximo año. “A fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando la mala como siempre. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Déjense de huevear”, indicó Vidal.

“Yo tengo contrato hasta el 30 de diciembre, ahí recién puedo decidir. Tengo mucho respeto al Athletico Paranaense, me han tratado increíble. Me lesioné y todavía me siguen queriendo mucho acá en la ciudad”, complementó sobre su relación con el Furacão.

Finalmente, el volante aseguró que desde el Cacique no han demostrado interés en concretar su fichaje: “Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo solo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos”, indicó. No obstante, continuó asegurando que su fanatismo por el cuadro albo no está en duda. “Pero tengan claro que estando o no, vamos a ser colocolinos de toda la vida. Claro que voy a ver el partido (contra Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo”, sentenció.