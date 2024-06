“Nos traicionó con todo”: la partida de Kylian Mbappé genera múltiples críticas en Francia

Definitivamente, la salida de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain se ha convertido en un tema país para los franceses. Las críticas se han multiplicado desde que Real Madrid anunciara la contratación del atacante galo.

Cuestionamientos que se encendieron después de que el propio jugador comentara cómo fueron sus últimos días en el club de la Ciudad Luz, después de que denunciara presiones de la directiva.

“Me siento liberado. El PSG me dijo de forma violenta que no iba a jugar más. Luis Enrique (DT) y Luís Campos (director deportivo) me salvaron. Sin ellos, no habría jugado. Esa es la verdad”, dijo el delantero en su primera conferencia como jugador merengue.

Declaraciones que levantaron muchas críticas en la nación gala. El último en reaccionar fue un histórico del PSG, Jerome Rothen, quien fustigó a Donatello desde su tribuna en el medio RMC.

“Desde hace cinco meses que Kylian (Mbappé) no hace el esfuerzo suficiente. No es un problema del entrenador, de los dirigentes, del presidente, de la afición… Es sólo un problema de respeto”, partió su diatriba el exseleccionado de los Bleus.

En la misma línea agregó que “cuando te pones en la categoría de los mejores jugadores del mundo, debes tener la actitud que eso conlleva. Tienes que luchar por tus compañeros, por tu país, por tu club. Creo que nos traicionó con todo”.

Una traición

Después de siete temporadas con el equipo parisino, el goleador decidió aceptar la oferta del actual campeón de la Champions League, cuadro que no gastó un euro en su traspaso, pese al elevado valor de mercado del atacante.

Una situación que, claramente, es la baja más importante de la Ligue. Según Rothen, los últimos meses denotaron la falta de actitud de la máxima estrella del campeonato.

“Mbappé tuvo una temporada fue catastrófica de principio a fin en términos de imágenes y comunicación. Estoy muy enfadado con él porque cuando lo veo en la selección francesa... Pienso, no es posible”, agregó el exjugador.

Incluso, tras analizar la actuación del delantero en el 3-0 de Francia sobre Luxemburgo, el comentarista analizó que “se le vio con una gran sonrisa, en plena sintonía con la afición, la esencia misma del fútbol. Todo lo que vimos es todo lo que no hemos visto durante toda la temporada en el PSG”.