Olympia Fields venció a Joaquín Niemann por dos golpes

Dos bajo el par anotaba el líder del BMW Championship en el momento en que Joaquín Niemann cerraba su ronda, con dos sobre la exigencia. El score del canadiense Mackenzie Hughes, quien llevaba 13 hoyos jugados, es el indicador claro de que la puesta a punto del recorrido Norte de Olympia Fields no era sencilla.

Algo de viento, para complicar los tiros largos, y greens donde la pelota corría mucho, para dificultar los cortos, fue la suma que hizo que la primera ronda del segundo torneo de los Playoffs del PGA Tour fuera un dolor de cabeza para muchos de los 69 inscritos. En ese momento, solo ocho golfistas bajaban el par.

Niemann celebró un poco y también sufrió (ver tabla). Partía desde el hoyo 10 junto a Tony Finau y Billy Horschel y pasó con uno sobre el par el “descanso” tras el hoyo 10. En la vuelta al Club House fue +1 otra vez para completar una ronda en duras condiciones y 32° en la tabla en ese momento.

Joaco se presenta en el BMW Championship con varios desafíos. El primero es conseguir subir un puesto en el ranking para acceder por primera vez en su carrera al Tour Championship y la segunda es mantenerse, al 7 de septiembre, como el quinto mejor jugador en el ranking no clasificado al US Open, para quedarse con una invitación.

El chileno volverá al campo este viernes desde las 13.36 (hora de Chile), en busca, no del corte, pues no el certamen no lo contempla, sino de vencer a un campo presentado en condiciones similares a las de un abierto estadounidense. Y eso es muy complicado.

En tanto, en Indiana comenzó el Korn Ferry Tour Championship, la final del circuito que disputa Guillermo Pereira. Sin embargo, las posibilidades de tormenta eléctrica mantienen suspendidas las acciones. Mito sumaba +2 luego de seis hoyos jugados.

Finalmente, Horacio León, con -1, quedó eliminado tras la segunda ronda del The Classic at Callaway Gardens, torneo del iQ Series, en Georgia.