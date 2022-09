Orgullo para el hockey: Fernando Renz será abanderado del Team Chile para los Odesur

La selección chilena masculina de hockey césped se embarcará a Paraguay a disputar los Juegos Suramericanos Asuncion 2022 con una tremenda noticia: junto a la karateca Valentina Toro, Fernando Renz será abanderado del Team Chile en los ODESUR.

El medio y capitán de los “Diablos” será porta estandarte en la Ceremonia Inaugural de “ASU 2022″, que se desarrollará el 1 de octubre, a las 19.00 horas de Chile, en el histórico estadio Defensores del Chaco, de la capital paraguaya.

“Es un orgullo, algo que no me lo esperaba. Me llamó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica para darme la noticia y sólo sentí orgullo. Esto es una suma de muchísimos años de esfuerzo de mucha gente, así que muy agradecido de este tremendo equipo que hemos forjado en los últimos años. Ahora a enfocarse totalmente en los Juegos”, afirmó “Nano” tras el reconocimiento que recibió en el Centro de Entrenamiento Olímpico esta tarde.

Eso será en 10 días y marcará el inicio de los Juegos que se disputarán hasta el 15 del mismo mes. Sobre lo que convoca al Hockey Césped, los varones verán acción entre el 3 y 10 de octubre en el Centro Nacional de Hockey de Asunción. Las damas, en tanto, tendrán su competencia entre el 4 y 10 de octubre.

PROGRAMACIÓN DE LAS DIABLAS EN ODESUR 2022

Martes 4 de octubre, 19.30 horas, Chile vs. Paraguay

Jueves 6 de octubre, 17.30 horas, Chile vs. Perú

Sábado 8 de octubre, 17.30 horas, Chile vs. Argentina

Lunes 10 de octubre, 19.30 horas, Chile vs. Uruguay

PROGRAMACIÓN DE LOS DIABLOS EN ODESUR 2022

GRUPO A

Lunes 3 de octubre, 17.30 horas, Chile vs. Bolivia

Miércoles 5 de octubre, 11.30 horas, Chile vs. Brasil

Viernes 7 de octubre, 17.30 horas, Chile vs. Paraguay

*Clasifican los dos primeros a las semifinales.