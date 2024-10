“Otro futbolista argentino para Chile”: la prensa argentina reacciona al llamado de la Roja a Ulises Ortegoza

Ulises Ortegoza es la principal novedad en la convocatoria de Ricardo Gareca. El Tigre lo llamó de emergencia ante la baja de Marcelino Núñez. “Es el mejor volante mixto del fútbol argentino”, declaró Andres Fassi, presidente de Talleres, a El Deportivo. A los 28 años, el mediocampista atraviesa por el momento de su carrera. En la actual temporada, ha disputado 30 encuentros entre la Copa de la Liga, la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Libertadores. El mediocampista llegó al club en 2022, proveniente de Gimnasia, de Mendoza.

Del otro lado de la cordillera, de hecho, no tardaron en reaccionar ante el llamado de la Roja. “Ricardo Gareca convocó a otro futbolista argentino para Chile: juega en Talleres y se nacionalizó”, titularon en TyC Sports. “No es la primera vez que el volante de 27 años está en el radar del Tigre, e incluso formó parte de la lista preliminar de 55 futbolistas del elenco trasandino para la Copa América 2024, aunque finalmente no quedó entre los 26 que participaron del certamen continental. En lo que va del año, jugó 30 partidos con la camiseta de la T entre la Copa de la Liga, la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, 21 como titular y no convirtió goles”, escriben en el portal web del canal de televisión.

Ulises Ortegoza fue uno de los integrantes del listado de 55 jugadores reservados para la Copa América. Foto: @uliiortegoza10 - Instagram

En el medio La Voz, también destacan que ya estaba en el radar del cuerpo técnico. “Ulises tiene la doble nacionalidad por un familiar directo y La Voz dio cuenta de que ya lo tenían en cuenta al punto de que fue convocado en la lista de los 55 de la prenómina chilena para jugar la Copa América. La lesión que sufrió ante Boca (un esguince de rodilla) lo dejó afuera cinco fechas antes del parate de la Copa América”, señalan.

El sitio Infobae también le dedicó un artículo a la nominación de Ortegoza. “La citación del volante, de 27 años, es sorpresiva a pesar de que se encontraba en el radar del técnico de la selección chilena que lo había incluido en la lista extendida de 55 jugadores previo a la Copa América de junio pasado”, proponen.

Mientras que en Olé hacen énfasis a que el nombre no estaba dentro de los planes originales. “En esta oportunidad, el técnico citó a Ulises Ortegoza de Talleres para suplir uno de los lugares. Aunque previamente fue incluido en la lista extendida de 55 futbolistas que dio antes de la Copa América, su convocatoria sorprendió a más de uno, dado que en ningún momento sonó como posible reemplazo”, escriben.