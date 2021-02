Pablo Milad: “Se evaluaron 17 técnicos, pero tratamos con dos, Almeyda y Lasarte”

Este domingo se llevó a cabo la presentación de Martín Lasarte, nuevo técnico de la selección chilena. Y a su lado, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el director deportivo, Francis Cagigao. Ambos, orgullosos y aliviados de al fin encontrar un reemplazante para Reinaldo Rueda, explicaron las características que hicieron elegir a Machete como el nuevo DT de la Roja.

“Para nosotros como federación es un honor presentar a nuestro técnico, que dirigirá a los jugadores en los que confiamos en cada partido. Entregarán lo mejor dirigidos por un gran estratega. Agradecer la disposición que tuvo para concretar un sueño y objetivo que nos hemos planteado, llegar a Catar 2022. Debemos todos los chilenos apoyar a nuestro técnico y nuestra selección”, dijo Milad en el inicio de la conferencia de prensa.

“Se evaluaron 17 técnicos y se fueron descartando según variables significativas. El idioma, conocer el fútbol chileno o sudamericano, y haber participado de una competencia internacional. Martín estuvo desde el inicio. Tratamos con dos, con Almeyda y Martín. No conversamos con ningún técnico aparte de estos dos”, agregó el presidente del fútbol chileno.

También se refirió a la posibilidad que hubo de contratar a Rafael Benítez: “Con él fue una conversación, pero sabíamos que la relación que él tenía en China, que era seis veces lo que nosotros podíamos pagar, era casi imposible. Fue solo una conversación, una propuesta. Martín siempre estuvo en nuestra terna, no hablamos con muchos técnicos a la vez. Eso para nosotros es respeto”, confesó.

Por su parte, Cagigao no escondió elogios para su elegido en la búsqueda de un nuevo DT para la Roja. “Es un auténtico placer darle esta bienvenida a un técnico que he conocido hace muchos años y he seguido su carrera como jugador y técnico. Tiene una gran experiencia y conoce la tradición futbolística chilena. Le daré todo el apoyo necesario para que podamos crecer juntos y lograr objetivos”, comentó.

También se refirió a los intentos de fichar a otros entrenadores, como se habló en la prensa durante las últimas semanas. “No valoraré otros técnicos porque tenemos al de la selección con nosotros. Hubo conversaciones privadas con otros técnicos, pero eso lo hago siempre. Tenemos un entrenador con gran experiencia, conocedor del fútbol chileno. Ha ganado trofeos en Chile, Latinoamérica, Egipto... está en un momento de su vida con esa templanza y experiencia que le va ayudar. Martín se caracteriza por tener equipos compactos y competitivos, que saben a lo que juegan”, cerró.