Lasarte no descarta en la Roja ni a Marcelo Díaz: “Ningún futbolista tiene censurada la posibilidad de participar”

Si en la semana lo anunciaron como sorpresa, este domingo le tocó presentarse ante los medios. Ya es una realidad, Martín Lasarte vive sus primeros días en la Roja y, sin mucho tiempo, debe preparar los partidos para las Clasificatorias a Catar 2022. Habló y dio ideas de lo que se viene en su periodo, planteó sus objetivos y dejó abierta la puerta para todo futbolista en buen nivel y con las ganas de participar del proceso.

“Tengo la fortuna de haber trabajado en este medio y en dos equipos distintos, tengo la información de la cultura, historia, la forma de sentir el fútbol en Chile. Considero que hay tiempo, no para decir ‘me relajo’, pero hay tiempo para trabajar. La tecnología nos permite tener información al día. Vamos a llegar de buena manera”, arrancó diciendo Lasarte en su primera conferencia de prensa al mando de la Roja.

“No tuve conversación con Rueda, sí me mando un mensaje de felicitación. Tuvimos un vínculo el año pasado por unas charlas, él nos aporto su experiencia”, contó además, junto con referirse al rol de líderes que tendrán en el plantel jugadores de trayectoria como Vidal, Sánchez, Medel y Bravo: “Yo creo que es una responsabilidad para los jugadores que han cumplido un ciclo importante en la selección. Forma parte de su responsabilidad traspasar su experiencia a los más jóvenes. Eso se va a dar”.

De momento, en los pocos días que lleva, Machete no ha tenido comunicación con los referentes. “No he hablado con ningún futbolista todavía. Los momentos en el fútbol no son regulares. Quizás hoy es un momento de eso, pero lo más importante es intentar de apoyar a los futbolistas en todo lo que podamos para que en sus clubes puedan tener continuidad y minutos, eso beneficiará a la Selección”, dijo.

No manifestó gran preocupación por la renovación del equipo. Según el uruguayo, hay recambio. “Después de unas temporadas de que me marché, percibo un crecimiento. Lo que se ha venido haciendo tiene sus frutos, se nota. Hay una serie de jugadores jóvenes que están llamando a la puerta. Ojalá tenga buen ojo para elegir jugadores jóvenes. Lo más importante es no quemarlos, hay que cuidarlos”, declaró.

“Todos tenemos claro que el objetivo es clasificar. Hay un segundo que viene de la mano, que es una renovación, pero todos tenemos claro el primero, clasificar”, aclaró, al igual que abrió la puerta para cualquier jugador seleccionable, sea mayor o menor: “Todos aquellos futbolistas que reúnan las condiciones, si son seleccionables, los vamos a utilizar. Si las condiciones están y los necesitamos, lo vamos a hacer. No nos vamos a fijar en la cédula, por joven o menos joven, la selección tiene algo diferente a un club. La foto del primer partido nunca es la foto del ultimo. Vamos a pensar en todos quienes estén aptos. El gusto o elección que uno tenga no necesariamente es el del resto, debo pensar en la Selección”.

Incluso, se le consultó por la posibilidad de llamar a Marcelo Díaz, quien hace años dejó de ser considerado en la Roja, pese a sus buenas temporadas en Racing. “No quiero entrar en algo individual. Ningún futbolista está lejos o censurada su posibilidad de participar, ningún futbolista”.

¿Quién llevará la jineta? Duda relevante, pero que espera resolver con los jugadores. “La capitanía no es un tema menor. A veces no es necesariamente el que cumple el rol de capitán. Al final tienes un grupo de capitanes. Probablemente haya uno que se destaque del resto y lleve el brazalete. Hay que verlo 50 y 50 por ciento, con el grupo y entrenador. Todos debemos tener participación”, aclaró.

Para finalizar, analizó la escasez de centrodelanteros en el equipo: “Si no hay, no hay. Quizás no haya un nueve de determinada particularidad. Quizás en dos meses aparece una maravilla y nos resuelve todo. Si esa ausencia se prolonga el fútbol tiene otros caminos. Chile tiene jugadores que sin ser centrodelanteros hacen goles. Seria fácil decir que no ganamos por no tener nueve, pero no es así”, cerró.