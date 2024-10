Pablo Milad se reúne con Ricardo Gareca a días de la nómina de la Roja frente a Perú y Venezuela

Se acerca la convocatoria de Ricardo Gareca de cara a los duelos de la fecha FIFA de noviembre. El entrenador debe entregar este viernes los nombres que enfrentarán a Perú y Venezuela. Aunque la rueda de prensa de rigor puede tener modificaciones. Así lo reveló Pablo Milad, en su arribo a la sede de Quilín. “En principio, es el viernes el plazo, porque oficialmente hay que entregarlo ahí, pero estamos viendo, la conferencia puede ser el lunes, por los festivos”, dijo el presidente de la ANFP.

Aun así, el curicano reconoció que ha tenido diálogos con el entrenador luego de su retorno a Santiago. “Pude hablar con él, estuvimos viendo la planificación, de citaciones nunca hablamos”, explicó el directivo.

Ricardo Gareca ya no tiene el respaldo de toda la ANFP. Foto: Photosport

Hace algunos días, tras el Congreso Internacional del Fútbol, el exintendente se había referido a la situación de los históricos volantes. “Hago un llamado a los jugadores a que pongan todo lo que tienen en los dos partidos que vienen. El profe nunca ha manifestado ningún tipo de reparo hacia Arturo Vidal o algún otro jugador de la Generación Dorada. A mi la verdad es que me sorprende que no tenga recelo con ellos, principalmente con Arturo, que ha hablado. Él tiene la mejor disposición. Yo creo que las puertas no están cerradas y tendrá que evaluar. Me impresiona el nivel de Charles Aránguiz, lo veo muy bien. Hace tiempo no lo veía así. El profe va a considerar tenerlos. Es una decisión técnica, de él, pero está abierto a reclutar a cualquiera”, dijo.

En esa misma instancia Milad había dicho que el retorno de Gareca no pasaría de la semana, pero recién en la madrugada del domingo arribó a Santiago. “Estuve un tiempo con la familia por el Día de la Madre y porque fue el cumpleaños de uno de mis hijos, entonces aproveché esta semana para estar con mi familia”, señaló en el aeropuerto.

Otro tema que abordó en la oportunidad fueron los malos resultados obtenidos desde su llegada al banco, indicando que “sí, es una situación que tratamos de resolver cuanto antes”. Sobre las críticas, Gareca apuntó que “eso forma parte de nuestra profesión y porque no se han dado los resultados, así que bueno, esperamos que podamos revertir esta situación”, cerró.

En sus días en Buenos Aires, Milad también había defendido al técnico señalando que puede trabajar de forma remota. “La comunicación con Ricardo es fluida y constante. No nos reunimos solamente para analizar pros y contras, ver temas de logísticas y el rendimiento individual y grupal del equipo. Tenemos reuniones periódicamente, yo voy a Juan Pinto Durán y me reúno con todo el equipo. El staff técnico de la selección chilena adulta trabaja todos los días, independientemente de que esté la presencia o no del DT, porque se trabaja a través de Zoom. Estamos en el siglo XXI y también se puede trabajar de esa forma cuando no se encuentra en el país”, justificaba.