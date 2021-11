Pablo Milad y los avances del plan Calama: “La respuesta del gobierno va a ser positiva”

Pablo Milad, presidente de la ANFP, aseguró que está muy avanzada la opción de que la Roja sea local ante Argentina, en Calama, por la próxima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El timonel habló por pimera vez al respecto y lo hizo en Concepción, en el marco de la final de la Supercopa 2021, que se adjudicó Universidad Católica tras vencer a Ñublense, en penales.

El timonel entregó detalles de las gestiones y el lobby realizado por la sede de Quilín con La Moneda, tal como publicó El Deportivo. “Esta opción la venimos trabajando hace mucho tiempo. Ya fue una comisión hace un par de meses a evaluar la cancha, los hoteles, toda la logística que había que hacer por si se trasladaba el partido a Calama. Hoy estamos en un proceso de solicitud del ministro del Interior para habilitar el aeropuerto como aeropuerto internacional. Hemos tenido una muy buena acogida del ministro. La respuesta va a ser positiva. No la tenemos oficialmente, pero extraoficialmente no va a haber ningún problema para pasar ese principio, que es la posibilidad también de ir después del partido a La Paz en forma directa”, sostuvo.

“Hemos ido trabajando en eso. Ya tenemos el consentimiento del cuerpo técnico y los jugadores, que es fundamental, porque son ellos los que van a jugar en la altura y los que se tienen que preparar para defender nuestros colores en La Paz también, que son mil metros más de altura. Este partido va a ser expectante y muy importante para nosotros por la posición que tenemos. Estamos vivos y con la convicción de siempre. Vamos a seguir trabajando de la misma forma, con pasión y también con mucha frialdad y análisis de los partidos que se nos vienen, que son muy difíciles, pero tenemos que lograr la mayor cantidad de puntos para obtener el sueño que tenemos todos los chilenos que es clasificar al Mundial”, agregó.

Milad explicó por qué nació la idea de recibir a la Albiceleste en Calama, en enero del próximo año.: “Elegimos Calama porque, idealmente, tenemos que hacer un trabajo de preparación pensando en el partido con Bolivia, en La Paz, que es bastante duro para todos los equipos. Y qué mejor que ir a prepararse a un lugar de nuestra tierra que es Calama, con una altitud bastante menor, pero que ayuda mucho a nuestra adaptación a ese partido en La Paz, que va a ser crucial para nosotros ir a ganarlo”.

El presidente de la ANFP dejó abierta la puerta para recibir a otras selecciones en el norte en estas Eliminatorias, por ejemplo, a Uruguay. “Creo que todos los países tratan de aprovechar su geografía y su clima en beneficio de un fin deportivo. Entonces, por qué no hacerlo nosotros también, si lo hace Colombia, lo hace Ecuador, si lo hace Bolivia, por qué no Chile. Eso lo tendrá que analizar el cuerpo técnico. De momento, nosotros estamos trabajando para llevar el partido a Calama, con toda la logística que eso significa. También quiero agradecer la disposición del alcalde de Calama que me ha llamado muchas veces. Hemos hecho algunas reuniones con respecto al tema y también al presidente de Cobreloa, por la disposición y la ayuda”, finalizó el exIntendente del Maule.

“Apelamos a la FIFA por Arturo Vidal”

Otro punto que es materia de preocupación en la ANFP es la expulsión de Arturo Vidal ante Ecuador, en San Carlos de Apoquindo. El informe del árbitro tipifica la conducta del volante del Inter de Milán como grave. Al respecto, Pablo Milad reveló que enviaron una apelación a la FIFA para que el volante reciba solo una fecha de castigo. Así, se perdería el partido ante Argentina, pero podría estar ante Bolivia, en La Paz.

“Nosotros ya apelamos. Inicialmente, está castigado por un partido, que pueden ser dos quizás, pero nosotros ya apelamos con toda la comisión de abogados nuestros, el comité jurídico, más la asesoría del profesor Javier Castrilli, para fundamentar que la vehemencia de juego que tiene Vidal no es mal intencionada, sino que juega con mucha intensidad y se entrega por completo. Eso algunos árbitros lo interpretan de manera diferente. Ya se envió la apelación a la FIFA y esperamos una buena acogida con respecto a la sanción de Arturo”, confirmó.

El curicano se mostró optimista de que las gestiones realizadas y los argumentos enviados a la Federación internacional den sus frutos con respecto a la situación del Rey. “Tenemos la esperanza de que solo sea un partido, porque es un hombre importante, fundamental, muy bueno para el camarín, que alienta, que apoya y que se entrega por completo en la cancha”, cerró Milad.