Pablo Quintanilla cierra su aventura con Husqvarna para llegar a Honda

Pablo Quintanilla cierra un ciclo. El piloto nacional de 34 años dejó de ser parte del equipo Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, sitio que lo acogió desde el año 2016.

Tras su integración, el chileno tuvo la oportunidad de agradecer la confianza al conseguir el tercer lugar del Rally Dakar de ese año, terminando a solo 48 minutos del ganador de la categoría, Toby Price.

Además, el mismo año se quedó con el título del Mundial del Rally Cros Country, ganando las fechas del Rally de Atacama, quedar segundo en Qatar y obtener el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.

Este título además lo pudo defender en 2017 con un cuarto lugar en Argentina, primer puesto en Atacama, un cuarto puesto en Qatar, quedar segundo en Emiratos Árabes Unidos y ser séptimo en Marruecos.

Luego, entre los éxitos destacan un cuarto puesto en el Dakar de 2019 y el segundo lugar en la edición de 2020.

“Se cierra un ciclo junto a Husqvarna, le quiero dar las gracias al equipo por la oportunidad de estos cinco años. Darle las gracias también a los mecánicos e ingenieros y a todas las personas con las cuales estuvimos trabajando día a día de la mano durante estas cinco temporadas, siempre con entusiasmo, con compromiso, con mucho trabajo para obtener importantes resultados”, declaró el piloto.

“La verdad es que me siento muy feliz, me siento afortunado y también muy orgulloso de la carrera sólida que hice junto a esta gran marca. Tengo un frente con nuevos desafíos, grandes metas que me tienen muy motivado y que siento que van a ser un renacer en mi carrera”, agregó.

Pablo Quintanilla cerró una exitosa etapa junto al equipo Husqvarna.

Honda como nuevo desafío

Ahora en el mapa de Quintanilla aparece Honda. Si bien el chileno aún no ha confirmado su arribo de forma oficial, la salida de Kevin Benavides para llegar a KTM deja un espacio libre en el que el chileno puede ingresar, pensando en los desafíos que se puedan abrir durante 2021 y que sirvan de preparación para la edición 2022 del Dakar.