Iván Morales: “Estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico”

El torneo 2020 y el inicio de 2021 han estado lleno de altibajos para Iván Morales, ya que hizo más noticia fuera que dentro de la cancha. Incluso, terminó viviendo en la Casa Alba, para evitar desbordes disciplinarios.

“Hubo un cambio en todo sentido”, dijo el goleador de Colo Colo a Espn, donde aprovechó de destacar el apoyo que ha significado para su carrera el técnico de los albos, Gustavo Quinteros.

“(Quinteros) Me ha ayudado bastante en lo personal, emocional y también lo deportivo. En la pretemporada también me apretó, me dijo que si no me ponía a punto en lo físico no iba a ser opción”, aseguró el oriundo de Longaví.

Asimismo, hizo una autocrítica sobre las opciones que dejó pasar, ya que “me debía un cambio a mí mismo, ya no soy el juvenil promesa, soy un jugador adulto en Colo Colo y no puedo andar haciendo cualquier cosa. Estoy enfocado en mejorar, tengo la linda opción de estar jugando. Me encantaría estar entre los goleadores del torneo”.

“Estaba gordo”

Y es que han sido días complicados para el artillero de los albos, aunque reconoce que “desde ahí que la confianza se apoderó de mí y hoy creo que debo responder a esa responsabilidad. Hubo un cambio en todo sentido y en mi físico lo tenía que hacer. Marcelo (Espina) varias veces me tiró la oreja porque no podía llegar así. Puedo decir que estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico”.

A partir de este campeonato, el delantero ha tenido la responsabilidad no menor de llenar el vacío que dejó la partida de Esteban Paredes, ahora en Coquimbo Unido. En ese sentido, explicó que lo toma como un “desafío”.

“La verdad es que es complicado cargar con algo así, pero a la vez lo tomó como un desafío para hacer las cosas bien. Lo que antes no entendía, ahora lo capto porque he madurado con los años”, expresó el ariete.