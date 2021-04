Colo Colo: Iván Morales reveló qué le dijo Esteban Paredes tras su doblete

Lo que significa Esteban Paredes para los más jóvenes es de un valor incalculable. Y lo vimos en cámara, cuando el joven John Bravo lo reemplazó en el debut de Coquimbo en la Primera B y ahora lo reveló Iván Morales en el estadio Monumental.

Sí, porque aunque Aníbal Mosa lo despidió por teléfono en febrero de este año, el ex capitán de Colo Colo sigue siendo un referente dentro del camarín del Cacique y así lo sintió la figura de la segunda fecha del Torneo.

“Para mi es un orgullo que Esteban y Mauricio (Pinilla) hablen bien de mi y por eso, trabajo para que siga siendo así. Qué hablen bien de mi dos goleadores de esa magnitud, me hace sentir orgulloso”, aseguró el delantero cuando le consultaron por los elogios públicos de ambos seleccionados.

Pero la historia con el máximo artillero de Primera División no terminaba ahí, pues Morales confesó que conversaron antes y después del encuentro ante los nortinos. “Habíamos hablado dos días antes y me había tirado la talla de que tenía que hacer goles. Y luego, me felicitó por mi desempeño y estaba contento por mí”, detalló.

Fuerza interior

La madurez de Morales se nota en su forma de hablar y todo indica que dejó sus problemas en el pasado, ya que repitió una y otra vez que “tengo claro lo que hice y estoy totalmente mentalizado en lo que tengo qué hacer para seguir jugando. Ya aprendí lo que debía aprender”.

El centrodelantero agregó que no le molesta que Gustavo Quinteros siga pidiendo un ‘9′ para el equipo, porque “tengo una competencia bastante sana con Javier (Parraguez) y con Luciano (Arriagada) y si viene otro seguiré luchando y preparándome para estar bien. No es un tema muy relevante para mí”.

Por último, Iván se refirió al drama familiar que enfrenta (su mamá está hospitalizada) y cómo lo hizo para poder concentrarse en el juego. “Fue difícil. Pero debía estar mentalizado por el club”, concluyó.