Pablo Quintanilla sostiene el segundo puesto de cara a la última etapa del Dakar

Pablo Quintanilla sigue metido en la pelea por conquistar el título de las motos en el Dakar 2022. El piloto chileno terminó la penúltima etapa de la competencia en el sexto lugar y permanece segundo en la general.

El chileno largó en el décimo puesto, atacando desde el principio, llegando a cruzar el primer punto de control en el tercer lugar. Sin embargo las dunas de la etapa fueron complicadas y tras perderse en la búsqueda de un waypoint perdió algo de tiempo y llegó a la meta en el sexto lugar a 7′40″ del ganador del día, el argentino Kevin Benavides.

José Ignacio Cornejo tuvo uno de los buenos repuntes este jueves. El piloto iquiqueño largó en el lugar 24 y supo aprovechar las huellas de sus rivales para atacar y arribar en el séptimo puesto a 8′5″ de Benavides.

A su vez, Patricio Cabrera tuvo algunas complicaciones en su recorrido y llegó a marcar su paso por el kilómetro 127 en el lugar 57°. Pese a esto, logró remontar posiciones y acabó 46° con una desventaja de 59′9″.

Con estos resultados, el primer puesto de la categoría lo vuelve a ocupar el británico Sam Sunderland con un tiempo acumulado de 37H 4′5″. Segundo aparece Pablo Quintanilla a solo 6′52″ y es seguido de cerca por el austriaco Matthias Walkner a 7′15″ de Sunderland.

José Ignacio Cornejo volvió a avanzar en la general y ya se encuentra séptimo (41′2″), mientras que Patricio Cabrera es el tercer chileno mejor posicionado en el lugar 38° (7H 35′16″).

“Fue un día importante que al final ha sido muy duro, creo que la etapa más dura de este Dakar. Ha habido muchas dunas al principio, muy blandas, algunas difíciles de franquear. Al final he hecho una buena especial, aunque he perdido tiempo buscando un waypoint”, reconoció Quintanilla en la meta de la jornada.

“Ha sido complicado y he atacado todo el día. Estoy contento con mi actuación desde el día de descanso. Hemos trabajado muy bien y tengo que dar las gracias al equipo por todo lo que han hecho. A seguir concentrados hasta el final”, cerró el piloto.

Por su parte, Sam Sunderland indicó que “la carrera no termina hasta que ondea la bandera a cuadros. Como ya sabemos, la navegación tiene un papel muy destacado en esta prueba, así que voy a seguir concentrado y dando el cien por cien, que es justo lo que van a hacer los demás. Todo el mundo se ha esforzado mucho, pero este año estamos viendo que los tiempos están muy apretados”, reconoció.

Además, dejó pistas sobre cómo enfrentará la última especial. “Voy a intentar hacer una etapa limpia mañana y espero que sirva para algo. Se ha visto que no he sido yo solo el que se ha tomado con calma la etapa de hoy para salir mañana en buena posición, pero mucha gente lo ha dado todo sin pensárselo dos veces. A lo mejor mi estrategia no era la correcta, mañana lo veremos. Por ahora va todo bien e intentaremos que siga así mañana”, concluyó.