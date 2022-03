Pablo Solari se ilusiona con la Libertadores: “Ganarla es súper complicado, pero no imposible; vamos por todo”

Pablo Solari recuperó el nivel que venía mostrando la temporada pasada en Colo Colo. En los últimos dos partidos ha sido pieza fundamental en el repunte de los albos. Sin embargo, antes no lo había pasado bien. “Yo creo que fue casualidad que fue el clásico, me hacía un partido así, le hacía falta al grupo un partido bueno para subir la confianza en muchos. A mí me sirvió un montón, estoy con más confianza y cuando un jugador tiene confianza es diferente”, comentó en rueda de prensa.

“Obviamente, que yo soy muy autocrítico. Me interesa qué crítica tiene el profe, porque el profe me va a dar una crítica constructiva para seguir mejorando, pero a otras críticas trato de no darles mucha importancia porque me terminan afectando. No estaba teniendo un buen rendimiento, pero siempre trabajé al máximo. Siempre trabajé para que me salieran las cosas, pero lamentablemente no me estaban saliendo y eso es frustrante”, agregó.

El extremo argentino sueña con dejar su huella en el Monumental. “Sería hermoso ser parte de la historia de un club tan grande como Colo Colo. Mi objetivo es ganar cosas con el club, yo quiero que me recuerden por ganar títulos y voy a trabajar para eso, como trabajan todos mis compañeros. Vamos a ir por todas las competencias, queremos ganar todo. Me gustaría ser reconocido por ganar algo importante”, insistió.

Asimismo, no escondió su deseo de consagrarse con el Cacique en el terreno internacional. “Nosotros queremos llegar a los más alto en la Libertadores. Sé que ganarla es muy complicado, porque hay grandes equipos, pero vamos a ir por todo. Ganarla es súper complicado, pero no es imposible; vamos por todo”, sostuvo.

Por otro lado, nuevamente se refirió a las comparaciones con Marcelo Barticciotto. “Es un honor que me comparen con un fenómeno como Barticciotto. Cada uno hace su carrera, yo me siento orgulloso, siento que estoy haciendo las cosas bien, que voy por buen camino. Quiero mejorar en todos los aspectos. Ojalá me recuerden por ganar algo importante, como lo recuerdan a Barticciotto”, indicó.

También se refirió a su condición física, que en los últimos días causó cierto grado de preocupación. “Estoy bien, tuve un golpe en el cuádriceps. No entrené un día y medio de la semana pasada para no arriesgar demasiado, porque el golpe fue muy fuerte. Nunca paré por la pubalgia, la vengo trabajando hace mucho”, detalló.

Por último, se refirió a Palestino, el próximo rival del Cacique: “Es un equipo durísimo, como todos los equipos del torneo. No te puedes relajar con nadie, todos te pueden complicar. Nosotros afrontamos todos los partidos de la misma manera, vamos a afrontar nuestro juego. Ellos de local se hacen fuertes, pero vamos a ir a plantear nuestra idea como hacemos en todas las canchas”.