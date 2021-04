Palmeiras vence a Defensa y Justicia en el duelo de ida de la Recopa

Para la Confederación Sudamericana de Fútbol no existen las pandemias ni las emergencias. El calendario, apretado como pocos, se respeta a rajatabla. Ayer, Palmeiras viajó hasta Argentina para vencer a Defensa y Justicia en el duelo de ida de la Recopa Sudamericana.

Pese a la delicada situación sanitaria que se vive en Sao Paulo, los equipos brasileños no descansan de sus compromisos internacionales. Así ocurrió con el campeón de la Copa Libertadores, que no tuvo al zaguero chileno Benjamín Kuscevic en cancha, que viajó hasta Buenos Aires para dar el primer golpe ante el cuadro que dirige Sebastián Beccacece, actual monarca de la Copa Sudamericana.

Los paulistas abrieron la cuenta a los 16 minutos, gracias a la conquista de Roni, un problema sin solución para el cuadro transandino durante todo el partido.

El cuadro del ex técnico de Universidad de Chile empató el partido a los 58′ con el gol de Braian Romero, tras una espectacular habilitación de taco de Walter Bou, ex jugador de Unión La Calera. Sin embargo, el elenco “italiano” se llevó la victoria 75 minutos con tiro libre perfecto de Gustavo Scarpa.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 14 en Brasil y no corre el gol de visitante respecto de la definición. El campeón se llevará un premio de 1,25 millones de dólares y el subcampeón 750 mil dólares.