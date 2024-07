París 2024: el sorpresivo motivo por el que Nicolás Jarry será cabeza de serie

Al igual que en los históricos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el tenis chileno tendrá a dos cabezas de serie en París 2024. En aquella oportunidad fueron Nicolás Massú (10°) y Fernando González (16°) que llegaron a la competencia en esa condición, hoy son Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo quienes toman el legado, a pesar de que esto no estaba en sus planes iniciales.

Por la mañana se confirmó la baja del italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, por problemas de salud: “Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”. Esta noticia no fue menor, puesto que permitió que Tabilo se pudiera meter entre los cabezas de serie.

La baja de Rune

Como si fuera poco, las buenas noticias continuaron esta tarde. porque se informó la ausencia del danés Holger Rune, lo que permitió que la lista continuara corriendo y que ahora Jarry se integrara al grupo de los preclasificados.

Foto: Matteo Ciambelli/Photosport

Este detalle no es menor, puesto que les asegura a los chilenos no enfrentarse a las estrellas del cuadro hasta los octavos de final.

Quien no contó con esta suerte fue Tomás Barrios, el tercer representante de este deporte que estará presente en París 2024. Cabe destacar que el tenis en estos Juegos Olímpicos se realizarán en arcilla, específicamente en las icónicas canchas donde se disputa Roland Garros.

Por último, los tenistas nacionales se encuentran en Francia siendo entrenados por el mencionado Nicolás Massú, quien, 20 años después, busca que sus compatriotas repitan la hazaña conseguida en Atenas 2004, cita en la que obtuvo dos medallas de oro, en una de las gestas más grandes en la historia deportiva del país.