Alejandro Tabilo celebra: el inesperado beneficio del chileno tras la baja del número uno del mundo de París 2024

Una baja muy sensible tendrá la competencia de tenis en los Juegos Olímpicos. Nada menos que el número uno del mundo Jannik Sinner anunció su deserción del certamen, debido a problemas de salud que le impidieron entrenar con normalidad de cada a París 2024.

A través de sus redes sociales, el italiano explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de borrarse del cuadro principal. “Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París”, comenzó señalando el tenista.

“Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”, detalló sobre las causas de su baja.

El campeón del Abierto de Australia se mostró muy apesadumbrado por la situación. “Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante”, lamentó, junto con desearle suerte a la comitiva italiana en París: “Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Fuerza Italia”.

La inesperada baja de Sinner tendrá como directo beneficiado a Alejandro Tabilo (21º). El tenista nacional podrá ser cabeza de serie en el sorteo que está programado para este jueves, por lo que podrá evitar un rival de ranking alto en la primera ronda.

Derrota en Kitzbühel

Como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos, Tabilo participó en el ATP 250 de Kitzbühel. Sin embargo, tuvo una corta estadía, ya que fue eliminado en la segunda ronda por el italiano Matteo Berrettini (50º), por 7-6 (4) y 7-6 (5).

El partido fue bastante estrecho, pero el italiano dominó con su servicio, prueba de ello es que conectó 15 aces y tuvo un 82% de primeros servicios, mientras que el chileno solo logró un 53%, una factor que marcó diferencias a lo largo del partido. Y si bien en el segundo parcial, el pupilo de Horacio Matta logró recuperar un quiebre sufrido, pero no pudo mantener ese impulso para imponerse en el desempate.

En las próximas horas, Jano viajará a París para ponerse bajo las órdenes de Nicolás Massú y Jorge Aguilar y sumarse a Nicolás Jarry y Tomás Barrios. El zurdo tomará parte en la competencia individual y también en la de dobles, donde hará pareja con Jarry.