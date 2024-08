París 2024: Francisca Crovetto clasifica a la final del Tiro Skeet y asegura el mejor resultado olímpico de su carrera

La ilusión de una medalla olímpica para el país está más latente que nunca. Francisca Crovetto dirá presente en la final del Tiro Skeet que se disputa este mismo domingo (09.30 de Chile) tras una dramática segunda ronda de clasificación.

La chilena llegó a esta jornada en el séptimo lugar de la tabla general tras haber conectado 72 de los 75 platos en las primeras tres rondas. Metida en la pelea por los seis cupos, de los cuales solo cuatro son directos, logró romper 48 de los 50 platos posibles de este domingo.

En total logró 120 de 125, quedando quinta en la clasificación y entrando al “Shot-off”, una especie de repechaje, entre tres atletas, donde se reparten los últimos dos cupos a la final de los Juegos Olímpicos. Ahí, la representante nacional firmó ocho aciertos en la primera serie y clasificó en el quinto puesto.

De esta manera se concretan varios hitos en la carrera de Crovetto. Conseguirá sí o sí su mejor resultado olímpico, ya que el registro más alto lo había firmado en Londres 2012 donde fue octava. Por lo mismo, también dirá presente por primera vez en una final olímpica. Estar entre las seis mejores en Francia además le permite asegurar al menos su segundo diploma olímpico y el segundo del Team Chile en París 2024. Eso sí, el gran anhelo sigue siendo la medalla.

Esto último de paso significaría un paso único en su carrera. Ella misma se lo confesaba a El Deportivo hace unos meses: “Mi sueño es ser medallista olímpica, siempre lo he dicho. Quiero seguir yendo a Juegos Olímpicos, estos van a ser mis cuartos. Muchas veces uno se pregunta si será capaz de hacerlo. Antes de clasificar a París me lo pregunté y dije “bueno, no importa. Me dedicaré a tener guagua si no clasifico”, pero con todas esas dudas, con todos esos miedos, siento que he sido capaz de salir adelante. Me ayudó mucho ser determinada en lo que quiero, buscar alternativas. Quiero ir a los juegos de Los Ángeles 2028 y de Brisbane 2032. Y si soy medallista en París, volver a serlo después”.