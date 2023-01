Patricio Toledo pide una oportunidad laboral por Facebook: “Estoy disponible para trabajar y entregar toda mi experiencia”

Patricio Toledo es uno de los arqueros más destacados que ha dado Chile. Jugó en Universidad Católica, Everton, Unión Española, Deportes Temuco, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido, además de la Selección. En todos dejó un buen recuerdo. Su figuración también fue internacional. No en vano, en 1991 llegó a ser considerado el mejor guardameta de América. Había brillado en la Copa América que se organizó ese año en el país, aunque, por las consecuencias derivadas del Maracanazo, no tuvo la opción de jugar las Eliminatorias ni el Mundial. Esa imposibilidad, de hecho, lo enfrentó con Roberto Rojas en una ácida polémica. De cualquier forma, la plasticidad de su estilo se transformó en su sello.

Hoy, el Pato busca trabajo. Y lo hace a través de las redes sociales. Concretamente, de Facebook. En esa plataforma, ofrece sus servicios como preparador de guardametas, la derivación laboral que tomó su carrera deportiva. “Estoy disponible para trabajar y entregar toda mi experiencia como preparador de arqueros, ya que estoy sin trabajo”, consigna la publicación, que lo muestra, precisamente, colaborando en la formación de un golero.

La publicación de Patricio Toledo en Facebook.

La explicación

Toledo le explica la situación a Redgol. “Hay que tener mucha paciencia. La situación está muy difícil y la verdad es que me ha costado un poco. He estado haciendo algunas llamadas, asistiendo a un par de reuniones y lamentablemente las cosas no están muy bien, sobre todo en el Fútbol Joven”, declara al medio electrónico.

Luego justifica el uso de la plataforma digital para poner la alerta. “Quise ocupar las redes sociales, no lo hago nunca, pero en esta oportunidad me parece que va a ser demasiado importante para mí. Que la gente del fútbol sepa que, si hay una posibilidad de trabajar y de volver a las canchas, estoy abierto a escuchar”, añade.

Un mercado complejo

La especialidad de Toledo es un puesto de empleabilidad limitada. La competencia por uno de los cupos es alta. “Está complicado, sobre todo porque hay mucha gente que necesita el trabajo y nos complican a nosotros, que llevamos años trabajando. Hay chicos que salieron hace súper poco de los cursos de preparadores, otros que lo han hecho anteriormente y se están ofreciendo por muy poca plata”, describe.

En ese contexto, pone su currículo sobre la mesa. “Mi experiencia avala lo que digo. Trabajé con grandes arqueros y los que tuve a cargo siempre estuvieron en los primeros lugares, como Johnny Herrera y Nicolás Peric, que cada vez que entrené con ellos fueron los mejores del campeonato”, reluce.

Es esa seguridad en sus medios la que, comenta, lo llevó a utilizar el espacio digital para pedir una nueva oportunidad laboral. “Mi curriculum avala la experiencia y el trabajo que hago, así que por eso me atreví a usar estas plataformas de redes sociales”, enfatiza.