Paulo Díaz celebra el triunfo de River sobre Boca y piensa en la selección: “Se nos vienen partidos importantes”

Paulo Díaz llega a la fecha de las Eliminatorias contento. El defensor central estuvo presente en la victoria por 2-1 de River Plate en el clásico contra Boca Juniors por la 14ª fecha del fútbol argentino.

Tras conseguir los tres puntos, el elenco Millonario, a falta de que se concrete el resto de los partidos, tomó el liderato de la tabla con 30 puntos.

“Muy contento por haber ganado mi primer clásico en cancha, hace tiempo que lo venía buscando y no se me podía dar y ayer, sobre todo con la ayuda de la gente que nos dio ese plus, ganamos tranquilamente el clásico”, comentó Díaz en diálogo con TYC Sports.

Sobre el resultado señaló que “podríamos haberle hecho muchos más goles, pero lo importante de todo esto es que se ganó y estamos muy contentos”.

En cuanto al haber conseguido de forma momentánea el liderato de la tabla, Díaz no se quiso adelantar. “Vamos paso a paso, todavía nos quedan partidos y esto no se define hasta el último. Tuvimos un campeonato que lo peleamos hasta el final y se nos escapó en la última fecha. No queremos afirmar nada de momento y vamos paso a paso”, apuntó.

También tuvo palabras sobre la participación de la selección chilena en la próxima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. “Se nos vienen partidos importantes, donde podemos sacar puntos y a eso vamos. Esperemos sacar la mayor cantidad de puntos, porque si no se nos va a complicar la ida al mundial”.

Paulo Díaz fue titular y disputó todo el partido en el triunfo de River por 2-1 sobre Boca. Foto: Reuters.

Elogios tras el triunfo en el clásico

Debido a su actuación en el partido contra Boca Juniors, Paulo Díaz se transformó en uno de los jugadores destacados por la prensa transandina. “Rompió la mala racha y tras nueve intentos ganó un partido contra Boca”, tituló Olé una nota en la que daba cuenta de los partidos que había jugado contra Boca defendiendo a River, así como con otros clubes.

El mismo medio evaluó a Díaz con nota 7 en una escala de un máximo de 10. “Impecable. Ganó la mayoría de los duelos aéreos con Orsini. Primer pase preciso y siempre atento a cubrir las espaldas de Enzo Pérez y Angileri”, escribieron.

TYC Sports, por su parte, le puso un 6 señalando que “la baja producción de Boca en ataque hizo que el partido fuera tranquilo para el chileno. Sigue mostrando nivel de selección”.